俄喊話「瓦格納傭兵」服從普丁！　承諾停止反叛就保障安全

▲瓦格納集團首腦普里格津控制俄國南部多個軍事基地。（圖／路透）



記者王佩翊、張寧捷／編譯

俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津24日宣布佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，並要求與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）談判。而莫斯科當局緊急喊話瓦格納旗下僱傭兵稱，不要助紂為虐，被瓦格納組織欺騙，只要願意服從普丁的命令，俄國就會保障他們的人身安全。

根據《衛報》報導，瓦格納集團首腦普里格津表示，他們已經佔領俄羅斯南部的軍區總部，而頓河畔羅斯托夫市內的所有軍事基地都在瓦格納的掌控之下，以確保俄羅斯攻擊的對象是烏克蘭人，而非瓦格納軍隊。消息也指出，如果蕭依古與吉拉西莫夫不答應普里格津的要求，他不排除進攻莫斯科。

▲普里格津要求與蕭依古見面談判。（圖／路透）



普里格津指控俄羅斯正規軍隊暗算瓦格納集團，造成大量傷亡。他表示，蕭依古下令攻擊瓦格納軍營，導致2000名士兵死亡，還將屍體藏在太平間。而事實上，普里格津雖為普丁摯友，但早在數個月前就已經對俄羅斯國防部產生高度不滿，理由包含俄國並未提供足夠彈藥，讓瓦格納士兵去前線「活活送死」。

俄羅斯聯邦安全局呼籲瓦格納集團士兵，不要助紂為虐，應該採取行動制伏普里格津。俄羅斯國防部也對瓦格納僱傭兵喊話稱，「你們都被瓦格納組織欺騙了，他們將你們拖入犯罪冒險中。」總指揮官蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）也呼籲「服從普丁總統的意志和命令，返回基地。」俄國外交部更要求僱傭兵主動聯絡俄羅斯外交代表與執法部門，強調只要願意停止叛亂，絕對會保障他們的人身安全。

另一方面，莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，莫斯科所有群眾活動都已取消。不過市長也指出，所有城市服務仍正常運轉，居民依舊可正常出行。