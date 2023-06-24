快訊／克里姆林宮：普丁將發表電視演說

記者張方瑀／綜合報導

俄媒《塔斯社》援引克里姆林宮說法指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將發表電視演說，但未具體說明時間；這也是瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津叛變後，普丁首次出面。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



根據BBC報導，稍早《塔斯社》援引克里姆林宮說法指出，普丁將發表電視演說，但未具體說明時間等其他細節。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早透露，俄羅斯聯邦檢察總長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）已向普丁匯報普里格津的狀況。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部後，也在Telegram發出影片要求國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）出面談判。

普里格津指出，儘管瓦格納集團佔領了頓河畔羅斯托夫市的俄軍基地和一座機場，但機場內的運作一切如常。

他也呼籲，俄羅斯民眾不應該相信國家電視台的內容，「他們告訴你，瓦格納干擾了前線工作，但導致前線崩潰的原因並不是這個。」普里格津說，俄軍失去了大量的陣地，而且士兵陣亡人數是官方報告的3至4倍。