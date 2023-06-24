印尼300公斤男「動用堆高機」送醫！　住院2週仍不治

▲為了協助法吉里就醫，印尼消防隊出動卡車、推高機，甚至打破一堵牆。（圖／翻攝推特）



文／中央社記者李宗憲台北24日專電

印尼一名體重達300公斤的男子因病需送醫，當局動員數名消防員破壞他家中牆壁，並出動堆高機和卡車，才將他送醫。不過經過約兩週治療後，男子仍因多重器官衰竭22日病逝。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，今年27歲男子法吉里（Muhammad Fajri）在兩個多星期前，因肥胖症及車禍造成的傷口感染送醫，經轉院至雅加達的醫院後，仍在22日宣告不治。

位於雅加達的Dr. Cipto Mangunkusumo醫院院長莉爾絲（Lies Dina Liastuti ）向媒體表示，法吉里去世原因是因肥胖干擾新陳代謝，導致腿部傷口嚴重感染。

她說：「法吉里已接受了逾一週的治療，主要由16名專業醫師組成的團隊所主導。」

Muhammad Fajri (26), pria pengidap obesitas berbobot 300 kg asal Karang Tengah, Kota Tangerang kini sudah seminggu lebih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Namun saat ini kondisinya kritis.



Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, dr… pic.twitter.com/YdIjytVAe3 — About Tangerang (@AboutTNG) June 19, 2023

莉爾絲指出，這是很特別的個案，法吉里的身體如此巨大，他的肺部和心臟無法發揮功能，而且法吉里不常走動。法吉里的皮膚有受到感染的傷口，由於感染及其他因素，讓他很難呼吸。

醫師希哈達（Sidharta）向媒體表示，針對法吉里的感染，先用抗生素治療，但感染已造成器官衰竭，多個器官無法運作導致法吉里的病情急轉直下。

兩週前，法吉里先被送至雅加達西郊唐格朗市（Tangerang）的一間醫院，後來被轉送至雅加達的醫院接受更好的治療。在送醫前，法吉里因無法移動已在家臥床約8個月。

過去幾天，法吉里的病例成為印尼媒體的焦點，因為兩週前，當地消防員必須動用堆高機和卡車，花了2小時，才將他送醫。這段送醫過程的影片被放到社群媒體後引發討論。