瓦格納首腦向莫斯科派軍隊　普里格津建議「推翻」軍事領導權

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）先前指控，俄國正規軍用火箭砲擊集團在烏克蘭境內的營地，因此今（24）日他正式發起叛變，包括擊落俄軍直升機、占領位於羅斯托夫（Rostov）的南部軍區總部，同時他也向首都莫斯科派出一支武裝車隊，暗示將試圖推翻俄國軍事領導階層。

▲瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）

為此，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已經以武裝叛變罪對普里格津提起刑事訴訟，該罪名最高可被判處20年監禁，同時呼籲集團其他傭兵拘留普里格津。

根據《路透社》，普里格津似乎正在暗示，他已經於24日向距離1200公里的莫斯科派出一支武裝車隊，試圖推翻俄國軍事領導層，其實早在俄烏戰爭爆發的16個月以來，他曾多次批評俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄烏戰場上的無能，以及兩人在俄烏戰爭時拒絕向瓦格納提供彈藥和支持。

俄羅斯地方官員警告，一支軍事車隊正在駛上連接俄羅斯歐洲南部領土和莫斯科之間的主要高速公路上，呼籲居民應該避開車隊。

儘管普里格津表示，他的行徑並非為了軍事政變，而是為了爭取正義，但在一系列錄音檔中，他的聲音有時會產生些變化，他似乎正在暗示著，集團2.5萬名武裝份子正在前往將莫斯科當局軍事高層趕下台的路上，而他也曾經於22日表示，普丁入侵烏克蘭的理由，是基於軍隊高層編造的謊言。

針對普里格津的舉動，俄羅斯聯邦安全局認為普里格津的言論是煽動在俄羅斯領土發動武裝衝突，因此敦促集團其他傭兵不要犯下「無法彌補」的錯誤、停止對俄國人民採取暴力行動，且不要執行普里格津的叛國命令，並採取拘留普里格津的措施。