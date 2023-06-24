快訊／瓦格納首腦：已佔領俄軍基地！要國防長談判　否則進攻莫斯科

記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，並拍攝影片指出，現在城市內的所有軍事基地都在瓦格納的控制之下。

▲瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市。（圖／翻攝自推特）



根據《法新社》報導，普里格津現身俄羅斯南部軍區總部，並在影片中表示，他已經控制了俄羅斯位在頓河畔羅斯托夫市的軍事基地和一座機場，以確保俄羅斯的空襲對象是烏克蘭人，而非瓦格納軍隊。

從推特曝光的影片可以看到，普里格津身穿軍裝走在基地總部內；有消息指出，他要求與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）見面談判，否則就會進攻莫斯科。