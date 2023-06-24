普丁24小時監控瓦格納叛變情勢　消息人士爆：總統辦公室陷入恐慌

▲俄羅斯總統普丁（左）已接獲普里格津（右）叛變的消息。總統辦公室據悉因此陷入恐慌。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日號召「為正義行軍」，誓言反抗莫斯科軍事領導階層。克里姆林宮對此表示，俄羅斯總統已接獲瓦格納試圖策劃武裝叛亂的簡報。但有消息人士爆料，總統辦公室在得知普里格津叛變後瞬間陷入恐慌。

據《基輔獨立報》報導，普里格津23日晚間指控俄軍用飛彈襲擊瓦格納集團的基地，同時聲稱要在俄羅斯「恢復正義」，鼓動俄羅斯人讓軍事領導階層下台。俄方隨後否認曾對瓦格納發起攻擊，痛批普里格津的行為形同「挑釁」，同時派出俄羅斯聯邦安全局（FSB）對普里格津展開犯罪調查。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，俄羅斯聯邦檢察總長克拉斯諾夫（Igor Krasnov）已向普丁（Vladimir Putin）匯報普里格津的狀況，而國防部、FSB、內政部、國家近衛軍等安全與執法機構也全天不間斷地向總統更新瓦格納與俄羅斯國防部之間日益緊張的最新情況。

報導24日援引俄媒Vazhnyye Istorii指出，有消息人士指出，克宮早在一周前就已接獲普里格津在「策劃一些事情」的情報，不過俄羅斯總統辦公室在普里格津正式發表爆炸性言論後，如今已陷入恐慌，俄羅斯與瓦格納甚至「不排除有可能會發生內訌」。

這名消息人士也表示，普里格津發布的「瓦格納遇襲」影片據悉是他自導自演的。瓦格納如今與俄羅斯國防部之間的關系已十分惡劣。普里格津此前曾多次控訴俄軍拒絕為瓦格納提供彈藥，還試圖炸死他的手下。