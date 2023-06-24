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希臘政府無視求救　超載移民船外海翻覆「恐逾600死」

▲▼移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲一艘載有750人的移民船於希臘外海翻覆，據信有數百人溺水身亡。（圖／路透）

實習記者任庭儀／綜合報導

一艘載有750人的移民船14日凌晨在希臘西南部外海翻覆，目前僅104人獲救，恐有600多人溺水身亡。CNN報導稱，希臘當局事發前13小時就得知移民船的狀況，然而卻忽視救援請求導致悲劇發生。

綜合BBC、CNN報導，歐洲國際邊界管理署（Frontex）指出，機構所屬偵察機13日清晨於希臘外海發現移民船耗盡燃料停駛，隨後通知希臘海岸警衛隊提供海上救援，但沒有得到回應，最後船隻於14日凌晨2點左右翻覆沉沒。

CNN比對海上交通數據分析，希臘政府最少事發前13小時就得知這個情況。據報導，在沉船前3小時，也就是前一天晚間11點左右，海岸警衛隊不知為何在船上繫了一根繩子，試圖拖動移民船，致使船隻失去平衡、左右搖晃，並導致悲劇的發生。

▲▼希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運移民船沉沒意外中罹難的死者遺體。（圖／路透）

▲希臘海岸警衛隊6月14日於卡拉馬塔港，工作人員正在搬運移民船沉沒意外中罹難的死者遺體。（圖／路透）

關注歐洲移民危機的非政府組織Front-LEX表示，「這似乎是希臘人自2020年就開始做的行為，他們試圖將船隻帶到另一個國家的海域，以避免承擔救援責任，因為救援意味著下船，下船又意味著要處理庇護申請。」

希臘當局否認拖延救援、拖動船隻等行為，海岸警衛隊堅稱，他們只是近距離觀察並沒有移動船隻，且移民船上的乘客想繼續前往義大利。人權組織則表示，將船隻推向其他國家的水域是違法的，這種行為會帶來災難性的後果，無論船上的人說了什麼，希臘當局都有責任採取行動拯救更多生命。

事發當時船上多達750名來自巴基斯坦、敘利亞、埃及的難民，其中包括100名兒童。截至目前僅104人獲救，數百人下落不明，最後恐有超過600人溺水身亡。

►移民船沉沒加那利群島海域！西班牙挨轟未及時救援　恐致30多人罹難

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