瓦格納首腦叛變　恐引發普丁「最大國安危機」！烏克蘭伺機反攻

▲俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津聲稱向俄國正規軍發動叛變。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁去年2月發動侵略烏克蘭的戰爭後，在軍事上和俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）形同盟友關係，然而最近俄軍、瓦格納的內鬨激化，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）指控俄軍以飛彈和火箭砲擊瓦格納營地，導致大量傭兵死傷，因此決定發起叛變。分析指出，此次叛變恐將引發普丁侵烏以來最嚴重的國內危機。

根據《天空新聞》，瓦格納集團的首腦普里格津發動一場非同尋常的動亂，儘管瓦格納和俄軍本應站在同一陣線，但他卻於23日指控俄國正規軍在烏克蘭境內殺害了他的手下，一個與瓦格納相關的網站所發佈的影片顯示，俄軍向瓦格納在森林中的營地發動火箭砲擊，此舉點燃普里格津的怒火，誓言將動員集團2.5萬名傭兵發起報復。

普里格津今（24）日聲稱，有一架俄軍直升機朝平民車隊開火，因此他的瓦格納集團傭兵部隊已經擊落該架直升機，儘管他未詳述攻擊時間和詳細地點。他接著表示，他已率領瓦格納集團武裝分子進入俄國南部羅斯托夫地區（Rostov），消滅任何阻擋去路的人。

▲俄國總統普丁22日在莫斯科透過視訊主持安全會議。（圖／路透）

報導指出，普里格津所發動的叛亂「非同尋常」，恐將引發普丁去年2月全面侵略烏克蘭以來最嚴重的國內安全危機，由於事態持續發展至24日，儘管目前仍無法判定普里格津對莫斯科當局的影響，但莫斯科顯然已經加強安全措施，普丁正在就此事態聽取相關簡報。

這對倚靠高壓穩定和服從來維繫權力的普丁來說，此次普里格津的叛變肯定至少會令人感到不安，同時恐將導致更大範圍的不穩定，且俄國方面內鬨不斷升級，可能會提振烏克蘭軍隊士氣，尋求利用機會推動規模更大的反攻行動，因此俄國政府安全部門必須力圖阻止。

根據《BBC》，目前全球正在高度關注俄羅斯所爆發的內鬨，美國前國防部副助理部長（DASD）、美國中央情報局（CIA）官員穆洛伊（Mick Mulroy）認為，瓦格納集團首腦普里格津已對普丁構成嚴重威脅。

▲瓦格納集團首腦普里格津在烏克蘭巴赫穆特和傭兵交談，該圖取自5月25日發佈的影片。（圖／路透）

穆洛伊分析，「這說明俄國不得不依靠傭兵來挽救其對烏克蘭的戰略災難性入侵。更重要的是，普里格津現在承認，這場戰爭是無端的，且俄國人民從一開始就被騙。若瓦格納集團的部隊真的能夠威脅普丁對國家的控制，俄國恐不得不將其軍事力量重新定位為『自我保護』，而非努力阻止烏克蘭的反攻。」

穆洛伊點出關鍵，「即便這次普里格津的叛變行動以失敗告終，但這也有能力證明，和這場戰爭（侵烏戰爭）最接近的人知道，（發動戰爭）是一個可怕的錯誤決定。」

據悉，在過去的16個月裡，普里格津不斷抨擊俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）在俄烏戰場上的無能。