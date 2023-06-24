武裝部隊「包圍俄警察總部」影片曝！　莫斯科市宣布展開反恐行動

▲疑似瓦格納武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市警察大樓。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津表示，瓦格納武裝部隊已進入俄羅斯南部。從推特曝光的影片可以看到，大量武裝部隊進入頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並包圍警察總部大樓，但目前未確認部隊是否屬於瓦格納。另外，莫斯科市長也宣布將展開反恐行動來加強首都維安。

Wagner PMC has liberated Rostov-on-Don from Putin's regime. Population 1.115 million. pic.twitter.com/cvq1qS5Mpm — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

根據BBC報導，俄羅斯當地電視台指出，有武裝部隊包圍了頓河畔羅斯托夫市的警察大樓，包含裝甲車和兩輛坦克，但目前官方尚未確認這些軍隊是否屬於瓦格納集團。儘管如此，大量武裝部隊進入俄羅斯城市的影片持續在推特瘋傳，貼文皆認為是瓦格納傭兵。

BREAKING: Journalist in Russia's Rostov-on-Don says soldiers in the city have told her they belong to Wagner pic.twitter.com/6W0jos1i9y — BNO News (@BNONews) June 24, 2023

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）宣布採取反恐行動加強維安，包含加強道路管制與限制公共活動舉行。目前也有許多俄軍坦克部署在莫斯科街頭。