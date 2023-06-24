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6歲童校外教學失蹤！竟是「被老師忘在車上」　巴士直接載走

▲▼越南河內阿基米德學院小學（Archimedes Academy）6歲學生校外參訪，結果被老師忘在車上。（圖／翻攝自Facebook／tieuhocarchimedes）

▲越南一名6歲兒童參加校外教學，結果被老師忘在車上，沒回學校。（圖／翻攝自Facebook／tieuhocarchimedes，下同）

記者張寧倢／編譯

越南首都河內一所私立學校22日在帶小學生進行校外參訪時，將一名年僅6歲的兒童忘在巴士上，所有同學都回到了學校，那名學生卻被司機繼續載往其他地方，老師們則是超過20分鐘才發現有一人失蹤，才開始找人。最終是那名6歲學生自行打電話向媽媽求助才得救，家長事後要求校方檢討，但表示不會替孩子轉學。

根據「越南快訊」（VnExpress）報導，阿基米德學校體系（Archimedes School Network）是一家位於河內、自稱以國際標準辦學的私立教育機構，然而，旗下的阿基米德學院小學（Archimedes Academy）22日卻發生失蹤驚魂。當天學校安排20名即將升上小學一年級的學生前往鉢塲社（Bat Trang）陶藝村參訪，大約中午12點10分左右回到學校，未進行點名就解散。

阿基米德私校創辦人Nguyen Thuy Hang表示，當天參訪同行的有5名教職員，學生們回程下車後，老師忘記先點名，直到開始上課後，老師們才發現有一名學生不在。根據聲明，當時已經是12點30分，教職員開始各處分頭尋找失蹤的6歲學童，並聯絡巴士司機。

▲▼越南河內阿基米德學院小學（Archimedes Academy）6歲學生校外參訪，結果被老師忘在車上。（圖／翻攝自Facebook／tieuhocarchimedes）

▲6歲學生因為睡著沒下車，到校超過20分鐘後老師才發現人不見了，學生大約30分鐘後醒來自行打電話給家長求助。

大約12點40分，校方同時收到司機和失蹤學童家長的來電，這才知道，該名學生在車上睡著了，醒來之後自行打電話向媽媽求助。最後這名學生被司機載回學校，12點45分結束了這場驚魂記。校方聲明表示，學生回到學校後心理情緒已經穩定下來，吃完午餐之後就如往常一樣和師生們一同參與有趣的體驗活動。

學校董事會在事件後召集相關人員展開緊急檢討會議，並向教育部單位報告此事件，將對違反安全規定的教師進行紀律處分，向所有學生管理人員就學生交通控管方面加強教育。另外，學校也向全體家長致歉，受驚學生的家長則要求校方重新檢視流程，防止未來再次發生類似事件，但孩子仍將就讀同一所小學。2019年河內另一所國際學校則發生一名小一學童被忘在公車上9小時後死亡的悲劇。

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