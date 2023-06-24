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瓦格納首腦稱「擊落俄軍直升機」　俄州長警告：民眾不要出門

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／CFP）

▲普里格津今年5月手持俄羅斯國旗與瓦格納旗幟稱已攻下巴赫姆特。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津表示，瓦格納武裝部隊已進入俄羅斯南部城市，且他們已經擊落一架俄軍直升機。俄羅斯邊境地方長官呼籲民眾不要出門；首都莫斯科街頭也開始出現軍隊駐守，但整體情況仍算平靜。

根據BBC、CNN報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，有一架俄軍直升機朝平民車隊開火後，他的部隊已經將直升機擊落；但他未提及攻擊時間和地點，目前俄軍尚未出面證實此項消息。

普里格津23日指控俄軍領導層下令用飛彈轟炸瓦格納營地，造成大量傭兵死亡，因此決定展開報復；他接著在24日於Telegram上發布音訊稱，他已率領瓦格納武裝分子進入了俄羅斯南部羅斯托夫地區（Rostov），並表示他和他的人會消滅任何阻擋他們道路的人。

普里格津誓言反抗莫斯科軍事領導階層後，俄羅斯聯邦安全局（FSB）對於號召發動「武裝叛變」展開犯罪調查。

羅斯托夫地區的州長盧別夫（Vassily Golubev）在Telegram上發文呼籲民眾保持冷靜，且非必要請勿外出，「親愛的同胞們！目前的局勢需要最大限度地集中一切力量來維持秩序，執法機構正在採取一切必要措施來確保地區民眾安全，我要求大家保持冷靜，除非必要，否則不要離開家門。」

與此同時，外媒也發現莫斯克的維安有所加強，多輛軍用卡車、軍事裝備和駐守軍人皆有所增加，政府大樓內外的守備也增多，但街頭仍保持正常情況，當局尚未要求民眾離開街道。

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