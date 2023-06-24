北韓「嚴重饑荒」居民自殺率增　糧食價格疫情後瘋狂飆漲

▲北韓近年饑荒嚴重，餓死者和輕生者人數暴增。圖為從南韓京畿道坡州市所拍攝的北韓開城特別市開豐郡農村景象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）糧食供應嚴重缺乏，《自由亞洲電台》、《BBC》等西方媒體透過接觸當地消息人士所掌握的線報指出，整個家庭、村落鄰居餓死的現象愈加普遍，甚至導致自殺率飆增。美國專門分析北韓的智庫指出，自從新冠疫情當局封鎖邊境貿易後，北韓當地稻米、玉蜀黍價格狂飆，顯示糧食供應不足的現象。

美國華府監控北韓動向的智庫《北緯38度》（38 North）引述北韓新聞線上網站「臨津江」（RIMJIM-GANG）的統計數據，調閱出北韓境內稻米、玉蜀黍價格從2017年起在新冠疫情前後的變化，由於新冠疫情時平壤當局加強邊境管制，導致獲取北韓內部訊息變得更困難，因此該網站透過北韓境內的情報員定期取得物價等相關數據，強調數據的透明和正確度。

《北緯38度》觀察從2017年起至今年6月中旬的北韓稻米、玉蜀黍物價變化，為了觀察北韓是否存在嚴重的通貨膨脹，還特別引用來自和中國接壤的兩江道、咸鏡北道的數據，並以朝中邊境普遍使用的外國貨幣「人民幣」（RMB）做計算。

早在新冠疫情在全球爆發以前，北韓境內稻米價格平均1公斤為3.5元（以下單位皆以人民幣計算）、玉蜀黍平均1公斤為1至1.5元，物價會隨著季節而有所變動，直到2020年1月北韓為阻止新冠病毒傳播至境內而採取邊境封鎖政策以及該年10月以前，物價並無明顯上升趨勢。

然而經過幾個月後，稻米、玉蜀黍價格開始暴漲，2020年10月至2021年6月，稻米平均1公斤價格已攀升至4至6元，而在秋收之前甚至飆漲到15元。報導指出，「秋收之前，因為糧食貯藏開始面臨枯竭，因此價格當然會全面上漲，然而外界開始普遍認為邊境並不會馬上開放，這才導致價格以不正常的速度暴漲。」

北韓稻米在疫情之後上漲了42%、約1.5元，價格上漲顯示稻米供應在北韓面臨減少。

至於玉蜀黍的價格也一樣在上漲，與稻米同樣為北韓人民主食的玉蜀黍，和稻米相比雖較無法獲得民眾青睞，但若糧食價格上漲，則玉蜀黍在消費上則同樣呈上漲趨勢，疫情以前平均每公斤1.5元，然而2020年底以後卻攀升至2.3至3元，和疫情前相比上漲2倍。

《北緯38度》指出，雖然糧食價格上漲並無法成為論述嚴重饑荒的證據，但這表示北韓明顯正在經歷糧食供應不足的現象，局勢變得比先前更加艱困。

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