泰坦號「罔顧專家安全疑慮」才出事！　美國、加拿大聯手展開調查

▲加拿大國家運輸安全調查委員會（TSB）23日表示，將對泰坦號內爆事故展開調查。（圖／CFP）



實習記者任庭儀／編譯

觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日出訪，不料2小時後於北大西洋發生內爆後解體，船上5人全數罹難，而早在5年前就有專家對泰坦號提出安全質疑，當時卻未獲得海洋之門探險CEO拉許（Stockton Rush）的重視。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與加拿大國家運輸安全調查委員會（TSB）23日皆表示，將對內爆事故展開調查。

綜合路透社、BBC報導，TSB於23日發布聲明表示，根據《加拿大運輸事故調查和安全委員會法》及國際協議，由於泰坦號母船「極地王子號」（Polar Prince）在加拿大註冊，TSB將對事故展開安全調查，已派遣調查小組前往事發區域紐芬蘭（Newfoundland）。

▲ 泰坦號很可能因內爆沉沒。（組合圖／翻攝自海洋之門探險、TikTok）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）23日也宣布，海岸防衛隊22日尋獲觀光潛水器「泰坦號」殘骸，已構成重大海上傷亡事故，後續將主導調查，並與加拿大有關單位溝通配合，一同調查殘骸現場並釐清事故原因 。

據悉，早在2018年業界專業人士科南（Will Kohnen）就對泰坦號提出安全質疑，但當時並未獲得「海洋之門探險」（Oceangate Expeditions）CEO拉許的重視，認為是嚴重的個人汙辱，更威脅將採取法律行動。

海洋之門探險共同創辦人達里歐（Ray Dalio）23日也於社群媒體發文表示，海洋之門探險選擇別人都避免使用的材料製造實驗船，繞過安全認證程序，並忽視業界許多專家的安全質疑。