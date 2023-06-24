瓦格納「攻進俄羅斯南部」爆叛變　傭兵頭子：消滅任何擋道者

▲俄羅斯總統普丁（左）與瓦格納集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津24日表示，瓦格納武裝部隊已經從烏克蘭越境進入俄羅斯，並準備好在「沿途上」對抗俄羅斯正規軍，消滅任何擋道的人。此前，普里格津憤怒指控俄軍領導層下令用飛彈轟炸瓦格納營地。克里姆林宮則反控，普里格津煽動武裝叛變。

▲普里格津6月1日發布影片表示，將把瓦格納在烏東巴赫姆特（Bakhmut）陣地移交給俄羅斯軍隊。（圖／路透）

俄國傭兵頭子普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日曾指控，莫斯科軍事高層下令攻擊瓦格納兵營，造成「大量」傭兵死亡，並揚言報復。據法新社報導，普里格津在Telegram公布一段音訊說，「今天，他們見我們沒有被攻破，就對我們後方兵營發動飛彈襲擊。」

根據路透社報導，普里格津24日再次於Telegram上發布音訊稱，他已率領瓦格納武裝分子進入了俄羅斯南部城市羅斯托夫（Rostov），並表示他和他的人會消滅任何阻擋他們道路的人。他表示，這次行動不是軍事政變而是為了正義的行軍，但他在一系列憤怒的錄音檔中暗示，他的2.5萬民兵似乎正處在驅逐莫斯科國防部領導層的路上。

▲普里格津多次公開指責俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）等軍方高層。（圖／路透）

俄國官媒塔斯社（TASS）指出，隨著普里格津與軍方高層間的長期對峙似乎上升至臨界點，俄羅斯聯邦安全局（FSB）對他提起刑事訴訟，展開「煽動武裝叛變」等犯罪調查，並呼籲瓦格納傭兵服從總統普丁，忽略普里格津的指令、將他逮捕。塔斯社引述安全部門人員說法，莫斯科當局23日晚上已將政府大樓、交通設施等關鍵地點的安全措施強化。

與此同時，烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，針對俄軍的最大反攻行動尚未展開，「主要的打擊還在後頭。」南部前線塔夫里亞（Tavria）烏軍指揮官塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）表示，烏軍在當地的進展，取得了實質成功，過去24小時讓俄軍折損數百人，以及3輛坦克、14輛裝甲運兵車在內共51輛軍車。俄羅斯國防部23日則表示，俄軍將持續（在烏克蘭）進行戰鬥任務。