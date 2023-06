深海潛艇泰坦號內爆5死慘劇　生前無視「警告信件」曝光

記者董美琪/綜合報導

潛艇「泰坦號」探索鐵達尼號殘骸釀5人遇難,潛艇運營商「海洋之門探險」(OceanGate Expeditions)公司執行長拉許(Stockton Rush)多次無視前「海洋之門顧問、深海探險專家麥卡勒姆(Rob McCallum)的警告,輕忽「泰坦號」(Titan)的安全性。

▲海洋之門探險公司執行長拉什(左)。(圖/達志影像/美聯社)



根據BBC報導,根據往來電子郵件內容顯示,麥卡勒姆告訴拉許「我認為你可能讓你和你的客戶處於危險狀態中」,勸他停止使用潛艇。但拉許回覆,他實在厭倦那些業界人士用安全議題來他阻止創新,並威脅將以律師提起訴訟。

麥卡勒姆表示,「在你追逐鐵達尼號的過程中,你重演了那句著名口號:『她是不沉的』(She is unsinkable)」。

不過拉許多次在信件中,對於那些質疑安全性的批評表達沮喪,「聽到很多毫無根據『你們將會害死人』(you are going to kill someone)的評論,我將視為嚴重人身侮辱」。

▼海洋之門探險公司執行長拉許(Stockton Rush)。(圖/路透)



麥卡勒姆告訴BBC,他好幾次規勸「海洋之門探險」在做為商業旅遊前,一定要尋求相關單位來認證,但始終未果。他甚至在電子郵件寫下,「在潛艇獲得分類、測試和驗證前,不應該用於商業深潛作業」、「我懇求你在測試和海上試驗中要非常小心,非常保守」、「儘管我欣賞企業創新精神,但你可能讓整個行業處於風險之中」。

數天後,拉許回覆,「工程導向、創新方法...違背了潛艇正統概念,但這就是創新的本質」。

▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」(Titan)殘骸被找到。(圖/路透)



拉許強調自己有相關足夠的資歷,並質疑關於深海探險的現有模式,認為是業界人士試圖阻止「新加入者進入他們已存在的小市場」,拉許表示,「我有足夠的資格了解在新型潛艇下進行海底探險所涉及的風險和問題」。

最後麥卡勒姆嚴肅提醒「小心並保持安全,這件事所牽涉的不僅僅是泰坦號和鐵達尼號」。

目前該公司對這封郵件往來未作評論。

▼泰坦號5名罹難者(左起依序為),巴基斯坦富商達武德(Shahzada Dawood)與他的兒子蘇里曼(Suleman Dawood)、法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊(Paul-Henri Nargeolet)、海洋之門探險公司執行長拉許(Stockton Rush)與英國億萬富豪暨探險家哈定(Hamish Harding)。(圖/CFP)