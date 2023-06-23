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菜鳥「裸體被綁」讓老鳥彈下體　搬家公司發聲明證實：嚴肅處理

記者林彥臣／綜合報導

日本知名搬家公司「アート引越センター」職場霸凌影片在網路上瘋傳，一名搬家工人裸體被綁在貨車上，遭同事用彈力帶攻擊下體，影片曝光後吸引超過250萬次瀏覽。搬家公司「アート引越センター」於23日晚間坦承，確實是旗下員工所做的不當行為，「對於給大家帶來的諸多困擾和擔憂，我們深感抱歉」。

該片段於22日被日本網友翻攝上傳到推特，畫面中可見，搬運貨車的車廂打開後，一名裸體的男子被用彈力帶捆綁，另名身穿西裝的員工則用彈力帶攻擊該男的下體，畫面中充斥嘻笑聲。

根據日媒《產經新聞》報導，該公司進行調查後發現，不當行為發生在令和元年左右，被剝光的男子和施暴的男子，均被確認為公司員工。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲搬家公司員工裸體遭綁。（圖／翻攝自推特）

該公司表示，進行不當行為的員工已承認事實，而被剝光的男性則在今年初辭職。

該公司表示，「關於具體的日期和時間等詳細情況，我們正在進行確認中，而有關地點也已經確認，但不會對外提供詳情，以避免牽涉當事人」。

該公司在聲明中表示，「我們認為這是公司內部極度不當的事件，感到非常遺憾，未來將進一步進行內部調查，並根據調查結果嚴肅處理」。

去年，該公司也發生一名男性職員「被迫強脫內褲」並導致受傷，遭到警視廳葛飾署依強制猥褻致傷嫌疑，逮捕了4名員工和臨時工。

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