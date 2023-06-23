你上榜了嗎？2023年「爛密碼」排行出爐　這20組駭客秒破解

▲2023年「爛密碼」排行出爐，你用的是這些密碼嗎？（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

現代人的生活離不開手機、電腦與各種網路社群，如何設計一個安全強度夠高的密碼，保護自己的隱私成為一個重要課題。英國支付服務供應商Dojo就公布了20組最容易被駭客破解的「爛密碼」，建議如果密碼設計如果符合這些規則，就別再使用了。

Dojo分析出幾種規則，多數人習慣以「小寫英文字母」設定密碼，其中排名第一最容易破解的就是「暱稱或綽號」，「電視劇角色」、「電視節目」則分別排名第二、三。

第四至二十名，依序為顏色、時尚品牌、城市、國家、電影、身體部位、汽車品牌、寵物名字、髒話、電玩遊戲角色、音樂藝術家、電玩遊戲、彩妝品牌、運動、虛構人物、超級英雄、足球俱樂部。

在排名第一的「暱稱或綽號」當中，其中又以King、Rose、Love、Boo、Hero，為最危險的前5名。

至於如何設定密碼，Dojo則建議設定密碼時混用數字、大寫字母或特殊符號，長度至少8-12個字元，越長越好，因為較長的密碼需要更多的時間來計算組合，另外不要在多個帳戶中使用相同的密碼，如有疑慮記得馬上更改密碼。

其實，台灣也有獨特的密碼使用習慣，根據密碼資料庫「Have I been pwned」（HIBP）統計，「ji32k7au4a83」這組密碼也很常見。「ji32k7au4a83」看似安全沒有規則，僅是無意義的英數串，但研究後發現，「ji32k7au4a83」就是台灣民眾常在鍵盤上，用注音符號輸入法打出的「我的密碼」；另外，像「我愛你」的「ji394su3」、「密碼」的「au4a83」也很常用。