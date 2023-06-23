泰坦號承受「內爆壓力」有多大？　專家：艾菲爾鐵塔的重量

▲泰坦號上5人認定全數罹難。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國海岸警衛隊22日宣布尋獲觀光潛水器「泰坦號」殘骸，推斷潛艇在深海發生內爆，艙內5人被認定死亡。現場搜救任務，也轉向「釐清事故原因」為主。另外還有專家分析，「泰坦號」在海底所承受的壓力，相當於一座艾菲爾鐵塔的重量，才會導致這種強烈內爆。

根據BBC，發現泰坦號殘骸後，現場搜救行動重點已經轉向了解事故原因，殘骸打撈出海後，調查人員將尋找碳纖維結構斷裂的部分，將有助了解意外前最後一刻發生什麼事，並釐清事故原因是否為結構故障。

▲泰坦號承受的壓力，相當於艾菲爾鐵塔的重量。（圖／達志影像／美聯社）



南安普敦大學教授教授桑頓（Blair Thornton）說明，若發生結構故障，潛水器將承受難以置信的高壓，相當於艾菲爾鐵塔10,100公噸的重量，這種劇烈的收縮會導致主體強烈內爆。

美國海岸防衛隊海軍少將毛格（John Mauger）表示，這起事件相當複雜，因為事發地點在偏遠海域，且涉及不同國家公民。但截至目前皆由美國海岸防衛隊主導搜救，因此他們很可能繼續發揮重要作用。

前英國皇家海軍潛艇艦長拉姆齊（Ryan Ramsey）說明，為了解事故原因及如何預防，當局將盡可能回收所有殘骸，雖然沒有黑盒子，無法追蹤潛水器失事前最後狀況，但除此之外，調查過程和飛機失事沒有太大差異。