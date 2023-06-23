日公民團體請願「全面開放市售」事後避孕藥　無處方箋也能買

▲日本有公民團體請願，應該開放事後避孕藥全面市售化。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

根據日本現有規定，事後避孕藥（緊急避孕藥）必須取得醫師處方箋才能至藥局購買或取得，有公民團體23日請願提案，要求政府「全國且全面性地開放市售事後避孕藥」，讓有需要的民眾可以在沒有處方箋的情況下取得。對此，厚生勞動省的智庫則建議，未來可以透過部分藥局試行的方式，探討放寬的可能性。

根據《每日新聞》報導，一般來說，事後避孕藥必須在性交的72小時內服用才有用，然而不論是在日本或是台灣，依照目前法規，都必須在取得醫師處方箋後才能購買。然而婦產科基本上很少開夜間門診或是假日門診，且要特地到門診看診，對病患而言會產生一定的心理負擔，同時也有一些人因為各種原因無法到醫療機構就診。

為此，日本公民團體23日在東京召開記者會向厚勞省代表提交請願案，該團體表示，「事後避孕藥在全球已經被廣泛使用，然而為何在日本需要花這麼長時間才能取得，這樣的體制無法應對當事人的緊急需求。」

事實上，厚生勞動省2017年就曾經召開會議討論是否要全面開放市售事後避孕藥，然而當時有意見指出，有可能有濫用風險，因此未能持續推進。而直到2021年該議題再度被提起，截至目前為止已經召開過6次相關會議。

厚生勞動省的智庫則建議，未來可以在部分藥局率先嘗試販售，再來規畫全面開放的可能性。