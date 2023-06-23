她路邊產女「不知孩子爸是誰」　嬰屍整包塞車站置物櫃

▲被告將女嬰的屍體塞進車站置物櫃內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府大阪市33歲女子涉嫌於1月將剛出生的女兒的遺體放進車站內的置物櫃內，直到屍體腐爛傳出惡臭後，現場工作人員才報警，並發現這起棄屍案件。女子隨後被依遺棄屍體罪嫌逮捕，而她則表示，自己不知道孩子的父親是誰，在路邊生下孩子後，不知該如何處理，才會丟棄在置物櫃內。

根據《每日放送》報導，起訴書指出，33歲的被告谷口成美居無定所，平時在數間旅館輾轉生活。而她1月某日晚間結束深夜的工作後，突然感覺自己快生了，於是連忙購入一個包包，隨後在大阪市淀川區的一條暗巷，往包包內產下女嬰。

▲被告獨自一人在暗巷內產下嬰兒。（示意圖／CFP）



被告因為經濟不穩定，且不知道孩子的生父是誰，於是立刻將裝有女嬰屍體的包包丟棄在坂急電鐵十三車站的置物櫃內。這個裝有的女嬰屍體的包包因為在置物櫃內放置太久，因此被業者回收，放置在倉庫內保管。然而隨著時間流逝，女嬰的屍體逐漸腐爛，傳出惡臭，業者驚覺有異，通報警察，才發現了這起棄屍案件。

檢方認為，女子甚至沒有親手抱過女嬰，就直接將整個包包塞進置物櫃內，是藐視生命的犯罪行為，因此向法官求處2年徒刑。而被告的辯護律師則強調，被告的再犯可能較小，請求緩刑。相關判決結果將在7月7日出爐。