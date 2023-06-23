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看演唱會突然「狂下冰雹」粉絲嚇逃　擊碎車窗誇張畫面曝光

▲▼美國科羅拉多州演唱會突降冰雹，歌迷頭披瓦楞紙逃命。（圖／翻攝自Spectee／I_jessThompson、翻攝自Twitter／NikolaiPuc）

▲群眾去演唱會，現場突然降下冰雹。（圖／翻攝自Spectee／I_jessThompson、Twitter／NikolaiPuc）

實習記者任庭儀／編譯

英國偶像男團One Direction成員路易（Louis Tomlinson）原定22日在美國舉行露天演唱會，沒想到突然開始降下冰雹，歌迷們紛紛用瓦楞紙板遮擋頭部離開現場，演唱會臨時喊卡。這狀況造成80至90人受傷，其中7人送醫，就連汽車窗戶也被擊碎。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

綜合每日郵報、衛報等報導，路易22日準備在科羅拉多州紅石露天劇場舉行戶外演唱會，該場地可容納多達9500多人，不過這場突如其來的惡劣天氣，讓原先應該充滿粉絲的座位席全都是冰雹。

依據現場人群拍攝的畫面，冰雹大小跟高爾夫球體積差不多，撞擊力道驚人，甚至擊碎多輛汽車的窗戶。民眾紛紛拿起紙板掩蓋頭部，躲到鄰近庇護所，更有人將現場形容成「恐怖電影」。

西地鐵消防局指出，「有7人被送往醫院治療，但沒有生命危險。現場另有80至90人受傷，包括割傷及骨折。」出於安全考量，工作人員隨後宣布取消演唱會。

路易事後在推特發文表示，「對今晚感到震驚，希望大家都沒事，我會回來的！雖然沒有演出，但我感受到了你們的熱情，愛你們！」

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