　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

▲▼肯亞邪教害命「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre），信徒被誆騙「餓死就能見耶穌」，在集體墓穴裡絕食身亡。「佳音國際教會」（Good News International Church）50歲教主瑪肯西（Paul Mackenzie）。（圖／路透）

▲肯亞邪教信徒被誆騙「餓死就能見耶穌」，變賣家產、攜家帶眷絕食身亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞邪教煽動信徒絕食事件迄今造成至少337人死亡。當局展開追查逮捕30人，檢察官21日透露，其中一名嫌疑人遭拘留絕食10天身亡。

綜合CNN等報導，肯亞這起邪教事件又被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre），這名嫌疑人約瑟夫布猶卡（Joseph Buyuka）近日與其他4人一起落網，警方認定這些人在害人性命、非法處理遺體方面罪嫌重大。

約瑟夫布猶卡落網後被關進監獄，但他卻開始絕食，儘管被送至濱海城鎮馬林迪（Malindi）的醫院，仍死於絕食、飢餓引起的併發症。當局正等待驗屍報告，另有2人也因絕食生病。

邪教案死者均為「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒，受到教主瑪肯西（Paul Mackenzie）煽惑，堅信4月15日世界末日來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，紛紛變賣家產、攜家帶眷絕食身亡，死後被埋在馬林迪的沙卡赫拉森林集體墓穴。

此前當局發現，部分死者器官遺失，可能是遭到強行摘除，懷疑此案涉及人體器官強摘與販運事件。政府首席病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）引述驗屍結果指出，儘管飢餓似乎是主要死因，但部分死者被勒死、毆打或窒息身亡。儘管相關案情接連曝光，教主瑪肯西自首後遭到拘留，但仍有不少信徒深深相信佳音國際教會的主張。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
耀樂遭爆「抵押私密片借錢」！　黑料起底
年輕女孩倒貼已婚男「砲友變性侵」！　女星點名嗆：不自愛
快訊／戴資穎有驚無險晉級4強！
「水淹半個輪胎」停車場泡水！　車主接通知崩潰
快訊／國3「多車追撞」！　交流道入口封閉嚴重回堵
快訊／新北超商禮盒酒被用水調包！　犯人抓到了
確定了！　「3年讀大學1年當兵」9月正式啟動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她路邊產女「不知孩子爸是誰」　嬰屍整包塞車站置物櫃

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

菜鳥「全裸被綁」彈下體虐待！　搬家公司認霸凌：被害人已離職

學生餐廳「學長殺學弟」！斧頭狂砍5下爆血慘死　師生全嚇傻

美國核動力航母「雷根號」罕見訪問越南

研究：2050年「全球13億人」罹患糖尿病　各國盛行率都上升

英情報揭「俄海洋動物圍欄擴大了1倍」　疑正訓練海豚對付烏軍

意外？人禍？鐵達尼號探險潛水器「泰坦號」5死事故有跡可尋

13歲少女逃家淪性奴！　遭戀童男餵毒罐酒「囚禁性侵3個月」

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

懶人包／演藝圈#MeToo事件連環爆！　黃子佼、炎亞綸、宥勝人設翻車

她路邊產女「不知孩子爸是誰」　嬰屍整包塞車站置物櫃

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

中國人「假扮台灣人」在東京強拉客！　灌醉、下藥後再把錢偷光

菜鳥「全裸被綁」彈下體虐待！　搬家公司認霸凌：被害人已離職

學生餐廳「學長殺學弟」！斧頭狂砍5下爆血慘死　師生全嚇傻

美國核動力航母「雷根號」罕見訪問越南

研究：2050年「全球13億人」罹患糖尿病　各國盛行率都上升

英情報揭「俄海洋動物圍欄擴大了1倍」　疑正訓練海豚對付烏軍

意外？人禍？鐵達尼號探險潛水器「泰坦號」5死事故有跡可尋

13歲少女逃家淪性奴！　遭戀童男餵毒罐酒「囚禁性侵3個月」

貴賓狗堅持坐窩裡「孵蛋」　媽說「給我」牠斜眼狂瞪還生氣

《阿凡達》名導曝「好友在泰坦號上」！悲痛發聲：與鐵達尼號太像

黨中央「救瑜行動」回防港湖　高嘉瑜不知：但「年年有瑜」是最好的

勇士選這兩人！美媒給好評　新總管曝今夏補強4大重點

才讀3年「男大生1年去當兵」　全場轟1點：史上最白爛政策

賴清德稱「礦工之子」拋學費補助　侯友宜大酸：今天才熊熊想到？

喜樂蒂與媽躲貓貓！「噗通」一聲掉水溝　洗澡後搖身變成女神汪

遭疑炎亞綸非外流者？　耀樂遭爆「私密片抵押借錢」黑料起底

王志煊改稀有左側投不忘初衷　向「過來人」劉昱言討教

端午連假台東放假趣　台東警分局長慰勉同仁辛勞

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

富商兒陪父看鐵達尼殞命　親戚：他很害怕

泰坦號早就內爆？　美軍5天前就偵測到爆炸聲

前空姐曝搭機「免費升頭等艙」小技巧

泰坦號氧氣耗盡了？搜救「秘密武器」抵達

「泰坦號」有特殊設計！下潛24hrs自動返航

泰坦號偷工減料？像遊戲機難承受深海壓力

銀河系中心　黑洞23秒回音曝光

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

更多熱門

相關新聞

邪教洗腦餓死見耶穌　超過300死600失蹤

邪教洗腦餓死見耶穌　超過300死600失蹤

肯亞爆發邪教害命案「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre），當局13日證實，此案已超過300人死亡，外傳仍有600人失蹤。這是近代史上與邪教有關的最嚴重悲劇之一。

邪教聖母「聖居出事後大增建」3層隔絕外界

邪教聖母「聖居出事後大增建」3層隔絕外界

台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友故佈疑陣噤口

台中暴斃女疑凌晨死亡　女室友故佈疑陣噤口

邪教姊妹檔又被逮　4年前曾踹母逼頂罪

邪教姊妹檔又被逮　4年前曾踹母逼頂罪

女信徒離奇暴斃亡　室友漏夜落跑畫面曝

女信徒離奇暴斃亡　室友漏夜落跑畫面曝

關鍵字：

肯亞邪教絕食

讀者迴響

熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

找到泰坦號碎片　疑爆炸5乘客死亡

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面