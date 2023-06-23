菜鳥「全裸被綁」彈下體虐待！　搬家公司認霸凌：被害人已離職

記者王佩翊／編譯

日本知名大型搬家公司近日因職場霸凌影片流出而備受爭議，影片中有一名員工遭同事扒光衣服綑綁在貨車內，同時被使用彈力帶攻擊下體。相關影片隨即吸引百萬人次觀看，並遭到撻伐。搬家公司23日出面道歉，並證實影片內容為真，且拍攝者、施暴者以及被害人等3人皆為公司員工，接下來將持續調查，並作出嚴正對應。

根據《體育日本》報導，在這段被流傳於網路的霸凌影片中，一名男子全裸被綁在貨車車廂內部，另一名身穿襯衫的霸凌男子則是拿起彈力束帶不斷攻擊被害人的下體。整個過程中，影片拍攝者與動手攻擊被害人的人更將後車門打開，同時訕笑著錄影。

▲被害人遭前輩扒光衣服，綑綁在貨車車廂內虐待。（圖／翻攝自推特）



事後兩人將這段影片公開上網，而影片隨即就被備份，日前再度於網路上引發討論。由於影片中多次拍到寫著「Art搬家中心（アート引越センター）」字樣的紙箱等各式搬家用具，因此網友也將槍口指向這間大型搬家公司。該公司原本持續保持沉默，直到23日終於對外回應。

Art搬家中心表示，經過證實，這段影片確實是在該公司的貨車內拍攝，而影片中2名作出不當行為的霸凌者也都是公司員工。對於公司內部發生員工之間極為不當的霸凌事件，搬家公司道歉並稱，該名受害人已於近日離職。

經調查，此影片拍攝於2019年，不過詳細日期仍待釐清。搬家公司強調，未來將持續在公司內部進行追查，並根據調查結果作出嚴懲與應對，同時加強員工教育，防止類似事件再度發生。