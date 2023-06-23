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新娘氣到走人！新郎賓客全傻眼　原來她「根本不知要結婚」

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗。（圖／CFP）

▲美國一名女子當場離開自己的婚禮，因為她根本不知道要結婚。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一名女子以為要參加豪華派對，一走進會場卻驚訝地發現，自己的所有親友都出席了，原來這是男友精心策畫的「驚喜婚禮」。但是，她非常不滿被蒙在鼓裡，對於終身大事毫無發言權，氣得當場走人。

女子與32歲男友交往5年，儘管曾經討論結婚，實際上從未付諸行動，直到上周被驚喜婚禮「突襲」，「我站在那裡時，每個人都爆出掌聲，令我震驚、不知所措又百感交集。雖然我愛他，並夢想著在一起的未來，但沒有任何事前討論或同意就結婚，感覺像是違背信任。」

她立刻把男友拉到一旁解釋，「我想要在計畫過程中有發言權、參與決策，並有機會在我們生活的重要里程碑做好心理及情緒上的準備。」但男友卻認為這一切很浪漫，而且原PO明明常說籌備婚禮壓力很大，所以應該很感動才對。

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗。（圖／CFP）。

女子陷入艱難抉擇，最終仍鐵了心「不繼續這場驚喜婚禮，讓我們的賓客感到失望及困惑」，也因此被男友、雙方家屬甚至部分友人認為反應過度，破壞了原本應該很美好的時刻。

女子還是深愛男友，並且想與對方結婚，但也堅信「婚姻應該是一個共同的決定，要有開放的溝通與共享的期待」，如今因此與伴侶產生裂痕，尤其因為「浪費」一場完美婚禮而「更像是個渾蛋」。她無奈在網路論壇Reddit發文詢問鄉民，離開自己的驚喜婚禮，是不是錯了？

不過，鄉民一面倒支持原PO，「誰告訴這傢伙這是個好主意？」、「一場沒有討論的婚禮？這對婚姻來說不是一個好的開始」、「婚姻是一種夥伴關係，不是突襲」、「如果他會在沒問妳的狀況下跟妳結婚，還會用同樣的藉口做哪些事情？」、「驚喜求婚是一回事，也是正確的浪漫之舉，但毫無預警就把整場婚禮丟給妳，這就太荒謬了」。

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