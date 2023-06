CEO親駕「泰坦號」下海慘遇難！生前試乘畫面曝：我打破了一些規則

▲「海洋之門探險」CEO拉許(左)生前經常搭自家潛水器視察。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國海岸警衛隊22日宣布尋獲觀光潛水器「泰坦號」殘骸,推斷潛艇在深海發生內爆,艙內5人被認定死亡。這幾名在探險路上罹難的勇者包含了潛艇運營商「海洋之門探險」(OcenGate Expedition)的執行長拉許(Stockton Rush),而他生前乘坐「泰坦號」下海試航的畫面也被公開。

福斯新聞曾在2018年取得拉許在大西洋島國巴哈馬(Bahamas)試航時,被水下攝影師肖特(Becky Kagan Schott)拍到他探頭透過「泰坦號」唯一的一個舷窗(porthole)觀察潛艇外部狀況,以及他在「泰坦號」內部測試電腦系統的畫面。如今福斯新聞將這幾張照片公開,令人不勝唏噓。

「海洋之門探險」指出,「泰坦號」是一個設計以潛入海底4000公尺的「實驗性」潛水器;它可以滿足多種用途,其中包含科學研究、媒體製作,以及田野調查,而拉許親自參與了「泰坦號」的製作過程。拉許過去也曾在採訪中指出,「我打破了一些規則來做到這一點,但我的邏輯和工程都很好。」

“I’ve broken some rules to make this, but I did with logic and good engineering” — Dr. Stockton Rush. #OceanGate CEO



A video has surfaced of the late CEO who perished at the bottom of the Ocean, admitting to breaking some physics rules in the process of making the submersible. pic.twitter.com/WXTag380Kt