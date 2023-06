英情報揭「俄海洋動物圍欄擴大了1倍」　疑正訓練海豚對付烏軍

▲英國秀出空拍照,稱俄軍的海洋動物圍欄最近擴大了一倍,懷疑俄方正在訓練海豚來對付烏軍。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄烏戰爭延燒16個月,前線戰事依然膠著。英國情報最近指出,俄羅斯在塞凡堡(Sevastopol)用以飼養海洋哺乳動物的圍欄最近增加了一倍,懷疑俄方「極有可能」正在當地訓練未來將用在戰場上的海豚。

據《衛報》報導,英國國防部近日取得最新情報,顯示俄羅斯設在克里米亞半島西南岸的塞凡堡動物圍欄,與過去幾個月相比擴大了一倍之多。他們推測,俄方「極有可能」正在當地訓練即將被投入戰場的海洋哺乳動物。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ALCbH4WFSc



#StandWithUkraine pic.twitter.com/lCXZ3gySdu