英情報揭「俄海洋動物圍欄擴大了1倍」　疑正訓練海豚對付烏軍

▲英國秀出空拍照，稱俄軍的海洋動物圍欄最近擴大了一倍，懷疑俄方正在訓練海豚來對付烏軍。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄烏戰爭延燒16個月，前線戰事依然膠著。英國情報最近指出，俄羅斯在塞凡堡（Sevastopol）用以飼養海洋哺乳動物的圍欄最近增加了一倍，懷疑俄方「極有可能」正在當地訓練未來將用在戰場上的海豚。

據《衛報》報導，英國國防部近日取得最新情報，顯示俄羅斯設在克里米亞半島西南岸的塞凡堡動物圍欄，與過去幾個月相比擴大了一倍之多。他們推測，俄方「極有可能」正在當地訓練即將被投入戰場的海洋哺乳動物。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2023.



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英國軍方也在推特秀出空拍照，認為俄方正在飼養的動物可能是訓練有素的寬吻海豚（bottlenose dolphins），而這些海豚未來將被用來對付烏克蘭潛水員。

報導稱，俄羅斯海軍過去也曾使用白鯨和海豹來執行任務，而他們自去年夏天以來，就在黑海艦隊的主要基地投入了大量資金，估計就是為此做準備。