學生餐廳「學長殺學弟」！斧頭狂砍5下爆血慘死　師生全嚇傻

▲ 16歲男學生在學生餐廳殺害學弟。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國清邁府一所學校20日發生命案，一名16歲男學生對14歲學弟積怨已久，下定決心報復，竟在學生餐廳持斧頭連砍5下殺害學弟，令正在吃午餐的師生飽受驚嚇，也在地板留下大片血跡，校長隨即下令停課3天。

綜合Thaiger及Pattaya Mail報導，這起事件發生於清邁府美艾（Mae Ai）一所學校，一名16歲男學生竟在中午吃飯時間，在眾目睽睽的學生餐廳以斧頭砍死一名14歲學弟。

警方獲報趕到時，死者已經躺在血泊中，頭部有多處傷口，頭骨清晰可見，且犯案的16歲少年也在現場，手中還握著凶器。受害者隨即被送往醫院，但仍因傷勢過重不治。

少年向警方承認犯案，並稱他和死者自開學以來不合長達5至6個月，每次肢體衝突都贏不過對方，且死者還會要求他的朋友一起欺負他，因為他輸給年紀比自己小的學弟，令他感到難堪，因此決心犯案，當天看見學弟坐在餐廳裡，便衝上前反覆揮舞斧頭。

校方則表示，曾多次介入處理二名學生的衝突，希望他們在老師面前和好，仍無法解決問題，未料會發生這樣的悲劇。

少年被控犯下蓄意殺人罪，將被送往青少年拘留中心等待通知。據泰國刑法，謀殺罪可判處死刑、無期徒刑或15至20年監禁，但法院量刑時將考量嫌犯年齡。