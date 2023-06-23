騎機車遊中寮山秘境陷泥濘　「警鳴器」聽聲辨位尋獲助脫困

▲▼警方利用警鳴器找到謝男後，再協助他將卡在邊坡泥濘的機車拉回產業道路。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

謝姓男子（21歲）19日騎車行經高雄田寮區中寮山時，不慎滑落產業道路的泥濘中無法行駛，只好報警求援。警方獲報聯繫謝男時，卻因山區手機訊號不穩，加上不熟路況無法說正確位置，員警靈機一動，利用巡邏警車的「警鳴器」，讓謝男聽聲辨位，協助指點方位，最後順利找到謝男成功脫困。

湖內分局田寮分駐所於19日下午4時56分許，接獲謝姓男子報案，指出自己在田寮區中寮山迷路且機車滑落泥濘中無法行駛，急需警方協助。警方獲報後立刻前往中寮山區搜尋，同時聯絡謝男詢問位置，由於山區產業道路無住家門牌號碼，加上手機訊號不良，謝男無法說出正確位置。

正當陷入膠著時，員警靈機一動，利用巡邏警車「警鳴器」，先確認謝男是否聽到警鳴器聲響，再請謝男鳴按喇叭聲回應，藉以聽聲辨位的方式上山尋找，果然皇天不負苦心人成功找到陷入困境的謝男，並協助他將機車由泥濘中牽起。

據了解，謝男從雲林斗六出發，騎機車要去田寮區中寮山秘境，因跟隨導航指引來到人煙稀少的產業道路，加上近日山區有下雨，導致道路狀況不佳，不慎機車滑落在泥濘的土石中，所幸經警方救援協助脫困，謝男脫困後頻頻道謝。