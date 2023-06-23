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智庫：若台海爆衝突制裁中國　全球貿易估損3兆美元

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲ 大西洋理事會認為，中國加強向台灣施壓，加上北京最近處理香港問題，地區現狀已大幅惡化。（圖／路透）

文／中央社

美國華府智庫大西洋理事會研究人員表示，如果北京提升台灣海峽的衝突對立，由七大工業國集團（G7）領導的聯合制裁中國行動，恐使3兆美元的全球貿易和流動面臨風險。

大西洋理事會（Atlantic Council）昨天發表1篇報告，主要分析在台灣危機時制裁中國的風險問題。「市場內幕」（Markets Insider）今天援引這份報告作出報導。

「市場內幕」在報導中說，根據大西洋理事會的報告，去年西方對俄羅斯實施制裁，引發對中國採取類似行動的想法，但考慮中國金融影響力的規模，將使所有相關各方均受到更嚴重的影響。

大西洋理事會認為這種情況值得關注，因為美中關係緊張，中國加強使用軍事和經濟工具向台灣施壓，加上北京最近處理香港問題，該地區的現狀已大幅惡化。

中國是世界上最大貿易國，經濟規模是俄羅斯的10倍。如果制裁中國，世界各國和市場將產生「可觀的影響」。俄羅斯因西方制裁，實際上被禁止參與全球金融貿易體系

大西洋理事會在報告中寫道：「在最極端情況下，對中國銀行體系大型機構實施制裁，估計至少有3兆美元的貿易和金融流動（不包括外匯儲備資產）面臨中斷的立即性風險。」

報告中補充說，進一步後果可能包括「廣泛的商品短缺、大規模失業，還有可能出現的金融危機。」

大西洋理事會的報告指出，G7主導的應對措施，可能會針對某些依賴西方市場或技術的特定中國產業，但任何措施的後果也將傷害發動制裁的國家。

例如，針對中國航太業制裁，可能會直接影響G7對中國約22億美元的出口，並擾亂G7本身航太業的供給。如果採取報復措施，G7另外約330億美元的出口市場將面臨風險。

可以肯定的是，任何經濟干預都必須是軍事和外交補強。大西洋理事會認為，過度依賴金融操作恐會導致政策失誤，並可能為中國在擴大替代貨幣和交易系統上打開大門。

研究人員表示：「協調是制裁計畫成功的關鍵，但高昂的成本和北京最終意圖的不確定性，將使利益相關者之間的協調成為挑戰。」

「尋找與台灣的契合之處，特別是在使用經濟反制措施方面，將是所有努力取得成功的核心。」

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