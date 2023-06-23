13歲少女逃家淪性奴！　遭戀童男餵毒罐酒「囚禁性侵3個月」

▲ 德爾采烏茨基承認犯案，判處25年徒刑。（圖／Douglas County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州3年前發生一起恐怖事件，一名13歲少女離家出走後遭陌生男子囚禁家中，長期灌毒、灌酒性侵，在她設法逃出以前淪為性奴長達3個月。男嫌落網後已承認犯案，判處25年徒刑。

根據《紐約郵報》，這名少女2020年11月4日從科布郡的母親家中離家出走，走到一座公園附近時，一名陌生男子表示願意載她一程，接著便將她載到46歲戀童癖犯人德爾采烏茨基（Dale Drzewucki）位於道格拉斯郡的家中，以少女向德爾采烏茨基換取毒品。

德爾采烏茨基從此將少女囚禁家中，不斷對她灌酒餵毒，讓她處於喝醉狀態，約3個月期間反覆性侵得逞。且德爾采烏茨基手機裡的證據顯示，少女一旦拒絕做愛就會遭受威脅。而她直到2021年1月才設法逃脫，聯絡母親後與家屬重逢，家屬隨後報警。

地方檢察官20日表示，德爾采烏茨基已於5日承認多項指控，包括以性奴役為目的的人口販賣、性侵、法定性侵、為不雅目的引誘兒童、猥褻兒童及幫助未成年者犯罪，被法官判處25年監禁。

檢方聲明指出，「沒有任何社區能倖免於人口販運悲劇。這名受害者在被告手中承受難以想像的痛苦，我們希望這項判決有助她和家屬從這些可怕行為中恢復。」