皮條客糗拉到「便衣警察」！抓人便問：你愛哪一款　秒被逮

▲日本皮條客意外拉客到便衣警察，當場被逮。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台市一名便衣警察22日晚間在青葉區的鬧區巡邏時，竟被一名22歲皮條客拉皮條，因此當場將他依先行犯逮捕。由於男子搭訕警察時，直接問「你愛哪一款？」因此無從狡辯，只能坦承犯行。根據警方統計，該地區近日拉皮條情形越發嚴重，今後將持續加強警戒與巡邏。

根據《仙台放送》報導，仙台市青葉區國分町近日因為人流增加，違法拉皮條的皮條客也越來越多，為此，警方特別加強取締，並派便衣警察於晚間到附近巡邏。一名便衣警察22日晚間10時左右，正好在國分町巡邏，沒想到就遇到一名年輕男子向他搭訕，而開口就是，「你喜歡哪一款的女生？」因此當場依違法拉客等嫌疑將他逮捕。

嫌犯是一名22歲的無業男子，並不屬於任何一家風俗店，也就是以自由工作者的身分幫其他風俗店拉客，並藉此抽成。

另一方面，宮城縣警方20日晚間才在同一條街上逮捕另一名43歲的無業男子，該名嫌犯當晚在路上拉皮條，怎知也是拉到便衣警察。當時男子對警察說，「我們有特殊服務喔！」隨即就被警察依現行犯逮捕。

根據警方指出，該地區光是近6個月就有12名皮條客被檢舉，未來將持續加強巡邏與取締。