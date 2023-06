鐵達尼號遺屬怒批：參觀行程令人作嘔　那裡是墓地「不是迪士尼」

▲鐵達尼號(Titanic)於1914年沉沒,造成1514人罹難。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

觀光潛艇「泰坦號」18日下潛不到2小時後失聯,美國海岸警衛隊22日宣布,在鐵達尼號沉船附近找到其殘骸,艙內5人可能瞬間死亡。鐵達尼號的遺屬對此表示,這趟旅行相當令人作嘔,非常不尊重災難的死者,鐵達尼號的殘骸應被視作1514位罹難者的墓地,而非迪士尼樂園。

根據《紐約郵報》報導,現年69歲的洛卡西奧(John Locascio)表示,他的兩位叔叔阿爾貝托(Alberto Peracchio)和賽巴斯蒂亞諾(Sebastiano Peracchio)當時都是鐵達尼號上的服務生,雙雙都在沉船事件中殞命。

洛卡西奧談及「海洋之門探險」(OceanGate)推出的鐵達尼號殘骸觀光行程時指出,「老實說,我覺得這很噁心,你期待看到什麼?」他憤怒表示,海洋之門探險一直利用參觀這個神聖地點的機會,這是相當可恥的,「我希望(參觀)停止,這沒有任何意義,你跑到下面去看一座墳墓,你會想要把你的叔叔、阿姨從墳裡挖出來看嗎?」

▲鐵達尼號罹難者的鞋子沉在海底。(圖/達志影像/美聯社)



住在麻州的佩特魯蒂(Mark Petteruti)表示,他的祖母24歲時搭上鐵達尼號,雖然倖存下來,但終生都會有創傷後壓力症候群,「這是一個悲劇,我不敢相信有人會花25萬美元(約台幣780萬元)來觀看它,這是一個墓地,所有死去的人和他們的遺體都在那裡,但現在它卻幾乎變成迪士尼樂園。」

而曾曾祖父母都在鐵達尼號事件中罹難的格萊斯頓(Brett Gladstone)則說,這類的潛艇航行應該有更好的監管機制,「我不相信因果報應,也不相信那些乘坐潛艇的人刻意讓自己陷入,但他們要去看一個墓地,去近距離看那些沒有被埋葬的人,而去那裡的行為應該有一個規範程序。」

曾祖母在鐵達尼號事件倖存的賓德(Shelley Binder)認為,應該要帶著尊重的心來探索殘骸,「在現場還有很多事情需要調查和了解,但我們應該尊重地去做,而不是鼓勵遊客只是去看一看。」

巧合的是,在電影《鐵達尼號》中,頭等艙乘客伊西多和艾達斯特勞斯夫婦(Isidor and Ida Straus)在海水湧入船艙之際躺床相擁而臥,迎接生命最後一刻,這催淚一幕感動無數觀眾,而海洋之門探險公司老闆拉許妻子溫蒂(Wendy Rush),就是這對夫妻的後代,遺憾的是拉許(Stockton Rush)也在泰坦號事件中罹難。

The wife of Stockton Rush, CEO of OceanGate, is descended from an elderly couple who actually died in the Titanic.



The great, great grandparents of Wendy Rush are the elderly couple depicted in the movie. Isidor and Ida Straus co-founded Macy’s. #Titan pic.twitter.com/K85xBCSuqx