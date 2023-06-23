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老公載小三！正宮攔車「安全帽」砸爆擋風玻璃　路人送1物神助攻

記者吳美依／綜合報導

越南一名人妻發現，老公竟然開車載著情婦出遊，於是直接在大馬路上攔車，還跟路人借安全帽，使勁砸破擋風玻璃，甚至徒手撥開碎片，想要逼2人下車面對。與此同時，圍觀路人紛紛替正宮加油打氣，還有人送上手套，以免她割傷手了。

根據臉書瘋傳影片，正宮毫不畏懼地站在轎車正前方吼著，「你告訴我你去出差，這是出差嗎？開門！我叫你開門！」她眼見2人不為所動，便走到副駕駛座旁，指著情婦飆罵，接著拿安全帽砸破擋風玻璃，最後一擊還把安全帽直接丟進車內，接著開始用手撥開碎片。

▲▼越南人妻砸車窗。（圖／翻攝臉書）

▲正宮砸碎擋風玻璃，想要逼老公和情婦下車。（圖／翻攝臉書）

根據kienthuc等當地媒體，網友宣稱這段影片20日下午攝於河內中區，河內中區警察局也證實，當天下午收到報案稱該區域發生暴力事件，但員警抵達現場時，影片中的轎車與當事人都已經離開，儘管無法確認是否為感情糾紛，但將持續追蹤調查。

不過，河內律師協會的阮文同律師指出，感情糾紛當事人往往基於嫉妒或報復心態，無法控制情緒，反而犯錯觸法，包括蓄意傷害、破壞財物、辱罵誹謗等。發現配偶外遇時，還是建議冷靜下來，採取適當且理性的做法。目前無法確認是否涉及感情糾紛，但影片中女子使用安全帽打破汽車玻璃，恐怕面臨擾亂公共秩序、毀壞或蓄意損壞財產指控。

Vừa nằm xem tik tok bắt gặp clip đánh ghen con giáp thứ 13. Sức mạnh của đàn bà đôi khi nó khủng khiếp thật. Mà nhân dân xung quanh cổ vũ tinh thần mãnh liệt luôn. Ko biết số phận anh chị trong xe sao rồi Sau video này liệu mũ bảo hiểm này có dc bán chạy ko nhỉ

Khánh Linh 發佈於 2023年6月20日 星期二
 

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