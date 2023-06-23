老公載小三！正宮攔車「安全帽」砸爆擋風玻璃　路人送1物神助攻

記者吳美依／綜合報導
越南一名人妻發現，老公竟然開車載著情婦出遊，於是直接在大馬路上攔車，還跟路人借安全帽，使勁砸破擋風玻璃，甚至徒手撥開碎片，想要逼2人下車面對。與此同時，圍觀路人紛紛替正宮加油打氣，還有人送上手套，以免她割傷手了。
根據臉書瘋傳影片，正宮毫不畏懼地站在轎車正前方吼著，「你告訴我你去出差，這是出差嗎？開門！我叫你開門！」她眼見2人不為所動，便走到副駕駛座旁，指著情婦飆罵，接著拿安全帽砸破擋風玻璃，最後一擊還把安全帽直接丟進車內，接著開始用手撥開碎片。
▲正宮砸碎擋風玻璃，想要逼老公和情婦下車。（圖／翻攝臉書）
根據kienthuc等當地媒體，網友宣稱這段影片20日下午攝於河內中區，河內中區警察局也證實，當天下午收到報案稱該區域發生暴力事件，但員警抵達現場時，影片中的轎車與當事人都已經離開，儘管無法確認是否為感情糾紛，但將持續追蹤調查。
不過，河內律師協會的阮文同律師指出，感情糾紛當事人往往基於嫉妒或報復心態，無法控制情緒，反而犯錯觸法，包括蓄意傷害、破壞財物、辱罵誹謗等。發現配偶外遇時，還是建議冷靜下來，採取適當且理性的做法。目前無法確認是否涉及感情糾紛，但影片中女子使用安全帽打破汽車玻璃，恐怕面臨擾亂公共秩序、毀壞或蓄意損壞財產指控。
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