25歲男爽中「3.1億樂透」！一夜致富　3年後卻淪落超慘下場

▲溫斯萊特在家非法煉毒，且非法持有武器。（圖／臉書）



記者王佩翊／編譯

許多人夢想靠著彩券一夜致富，改變人生，而澳洲一名幸運男子就在25歲時贏得將近1500萬澳幣（約新台幣3.1億元）的高額獎金，然而此後他便放棄工作，過上奢華且放蕩的生活，還結交了壞朋友。不到3年的時間，他被警方發現在家吸毒並製造毒品，同時非法持有槍枝與彈藥，因此被指控7項罪名，人生瞬間跌落谷底。

根據《澳洲新聞網》報導，來自澳洲的溫斯萊特（Joshua John Winslet）原本是一名水電工，他在2017年時靠著中樂透瞬間致富，在25歲的年紀贏得近1500萬澳幣的獎金。一夕取得鉅款的他，隨即辭掉水電工的工作，並開始享受生活，怎知這個看似美夢的開始，最後卻讓他的人生變成一場真正的惡夢。

▲溫斯萊特中樂透後短短3年，人生就此墜入谷地。（示意圖／CFP）

有了大筆的閒錢，讓溫斯萊特開始嘗試瘋狂的生活，他更因此染上毒癮，並陷入懶惰與享樂主義的生活模式。溫斯萊特開始認識來自不同世界的狐朋狗友，並過著天天在家嗑藥的日子。他甚至慷慨地替朋友們買毒品，並讓他們在家吸毒，但卻也因此吸引更多只想利用他的人。

最終，警方因接獲通報在2020年8月30日突襲檢查溫斯萊特的家，發現他在家裡煉製毒品。不僅如此，警察也在他身上發現2.27克的古柯鹼，同時在臥室保險箱發現23.9克的搖頭丸、衣櫃發現4.4克搖頭丸。調查人員也在該次突擊行動中，在他的浴室發現手槍與彈藥。

溫斯萊特被指控吸食毒品、供應搖頭丸、非法持有不明槍枝、非法持有彈藥以及未能按要求妥善保管槍枝與彈藥等共7項罪名，並被判3年9個月徒刑，不過獲得緩刑。溫斯萊特已經主動報名戒毒所，並打算在判決結果出爐後，進入戒毒所戒毒。