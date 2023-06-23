搭飛機「免費升頭等艙」小技巧！　前空姐曝：關鍵在穿著

▲前空服員指出搭機被免費升等的關鍵在於穿著。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情漸歇後，全球旅遊復甦，搭機出國旅行的遊客也越來越多，國外就有一名前空服員透露，掌握幾個穿衣技巧，就能提高座位被升等頭等艙的機率。

根據Daily Express報導，前空服員貝丁（Celina Bedding）分享地勤人員在選擇旅客進行座位升等時，可能會注意到的細節，「無論如何都要避免穿得過於休閒，尤其是夾腳拖和內搭褲。」

貝丁解釋，如果地勤人員想讓一名乘客升等，「他們會尋找那些，他們認為不會打擾到其他真正花錢購買昂貴座位的乘客，所以更有可能把穿著時髦的乘客升等到頭等艙。」她建議，可以選擇穿著舒服但不要太放鬆的造型，例如可以穿西裝外套搭配牛仔褲。

貝丁提到，不必穿得太過奢侈，帶有休閒感的商務裝就是很不錯的選擇，而女性可以選擇長裙，另外應該要避免露趾鞋、涼鞋和拖鞋，也不要穿運動褲和內搭褲。

富比世旅遊顧問（Forbes Advisor）同樣指出，為了增加升等的機會，乘客確實可以嘗試從穿著讓地勤人員留下深刻印象，「由於頭等艙乘客通常穿著時髦，所以航空公司希望確保搭乘頭等艙的人看起來都很得體。」