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日媒：瓜地馬拉總統大選將投開票 親台派居優勢

▲▼瓜地馬拉「團結希望黨」（Unity of Hope, UNE）的候選人、67歲的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。（圖／路透）

▲瓜地馬拉「團結希望黨」候選人、67歲前第一夫人托瑞斯。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京23日專電

台灣的邦交國當中，經濟規模最大的中美洲瓜地馬拉將於25日舉行總統大選投開票。目前民調支持率前2名總統候選人都明確表態支持與台灣維持邦交。

日本經濟新聞高度關注瓜地馬拉25日舉行總統大選一事。報導指出，南美洲的巴拉圭總統大選4月底甫選出重視台灣的候選人，若中美洲的瓜地馬拉總統大選選出重視台灣的總統，中國在中南美洲挖走台灣邦交國的骨牌效應可能就此止住。

有關瓜地馬拉總統大選，CID蓋洛普民調公司於5月公布的民調結果顯示，中間偏左的「團結希望黨」（Unity of Hope, UNE）的候選人、67歲的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）擁有23%的支持率，居第一。

其次是中間偏右的Cabal黨籍總統候選人、72歲的穆萊（Edmond Mulet）擁有21%的支持率。民調排名第三是右派「勇氣黨」（Valor）、55歲的女候選人蘇瑞．李歐斯（Zury Rios）擁有19%的支持率。

民調支持度第一名的托瑞斯接受日本經濟新聞書面專訪時表示，將與台灣加強外交、商業上的關係，也考慮新成立稅制優惠的經濟特區以吸引台灣企業等前來投資。

民調支持度第二名的穆萊則明確表示，若當選總統，將持續維持與台灣的邦交。美國對於中國在中南美洲擴大影響力一事懷戒心，穆萊明言，不會做出破壞瓜國與美國友好關係的決定。

民調支持度第三名的李歐斯在選戰中表達了重視台灣的想法，但未明言是否當選總統後會維持與台灣的邦交。瓜國外交相關人士表示，對於與台灣的邦交，李歐斯可能沒有很強烈的看法。

瓜國總統大選25日舉行首輪選舉投開票，如果候選人未能取得過半選票，就由前2位奪高票的候選人在8月20日進行第二輪決戰。

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