富商19歲兒「陪爸爸看鐵達尼」殞命！　親戚曝：他其實很害怕

▲英籍巴基斯坦裔富商達武德與他19歲的兒子蘇里曼。（組圖／CFP、路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海岸警衛隊22日宣布，在鐵達尼號沉船附近發現了觀光潛艇「泰坦號」的殘骸，推斷潛艇應是在深海中發生內爆，艙內5人可能瞬間死亡。當時來自英國的巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他19歲的兒子蘇里曼也在船上，家人透露，其實蘇里曼對這趟旅程感到很害怕，但為了給爸爸一份父親節禮物，所以還是選擇一起上船。

根據BBC報導，達武德的姐姐阿茲梅（Azmeh Dawood）向媒體表示，她的姪子蘇里曼（Suleman Dawood）其實曾向其他親屬透露，他一直很猶豫是否要參加這次行程，甚至感到有點害怕，但因為父親對於鐵達尼號一直很感興趣，為了在父親節給爸爸一個禮物，最後還是選擇在18日上了船，而那天正好是許多國家的父親節。

阿茲梅表示，她和其他親戚都希望奇蹟能夠出現，「我感到難以置信，這是一種不真實的情況，我感覺自己像是在看一部糟糕的電影，正在倒數計時，但你不知道自己在倒數什麼。」

▲泰坦號搭載的5人由左至右為達武德、蘇里曼、法國海洋學家暨鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、海洋之門探險公司執行長拉許（Stockton Rush）與英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）。（圖／CFP）



美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）22日表示，搜救人員在距離鐵達尼號沉船處500公尺的海底發現泰坦號的殘骸，而分析結果顯示，這些殘骸的狀態符合潛艇壓力室內爆的現象，推斷艙內5人可能在瞬間死亡。

美國海岸防衛隊少將毛格（John Mauger）拒絕透露是否能找回5人的遺體，僅指出海底狀況非常惡劣，目前人員和船隻將解除動員，但無人駕駛機器人會持續在海床行動。

達武德的家人也對此發出聲明，「我們的心與這場悲劇的受害者同在，全世界都在關注這場悲劇，面臨如此悲劇時，它也能展現出人們最好和最壞的那一面。」

聲明指出，有些人不辭辛勞地提供支持，但也有人利用這件事謀取利益，「人在這種狀況下的表現比任何時候都能反映出他的性格，這個家庭仍沉浸在他們所得到的愛與支持中，感謝那些展現出人性美好的人。」

►泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲 保密原因曝

►差點搭上泰坦號！ 富豪付完31萬訂金「最後一刻退出」原因曝光