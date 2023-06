差點搭上泰坦號！　富豪付完31萬訂金「最後一刻退出」原因曝光

▲失事觀光潛水器「泰坦號」。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」(Titan)殘骸尋獲,船內5人被認定全數罹難。英國千萬富翁布朗(Chris Brown)原本也要參加這次行程,而且已經支付訂金,卻在最後一刻退出,因為他擔心營運商「海洋之門探險」偷工減料。

布朗是數位市場行銷高階主管,2016年在一次南極徒步之旅中,認識了英國億萬富翁哈定(Hamish Harding)。後來,2人前往維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)的私人小島度假,小酌甚歡之餘,答應參加泰坦號之旅。

布朗向《太陽報》表示,當時泰坦號仍處於研發階段,他與哈定各支付8萬英鎊(約新台幣316萬元)的10%、也就是8000英鎊(約新台幣31.6萬元)作為訂金。

