銀河系中心「23秒黑洞回音」曝光！來自2.6萬光年外　旋律輕快激昂

記者趙蔡州／綜合報導

法國國家科學研究中心（CNRS）21日公布了一項研究成果，一個國際科學家團隊發現，位於銀河系中心的超大質量黑洞「人馬座A（Sgr A）」在200年前活躍時所發出的回音，團隊除了把這項發現發表於《自然》科學期刊外，也把錄下的23秒黑洞回音公開在網路上。

法國國家科學研究中心表示，這一支國際科學家團隊由史特拉斯堡天文台研究員馬林（Frédéric Marin）率領，該研究團隊發現，位於銀河系中心、質量是太陽400萬倍的超大質量黑洞「人馬座A」，在19 世紀初的某一年曾一度變得相當活躍，並吞噬了附近靠得太近的宇宙物體，然後再次進入靜止狀態。

研究團隊解釋，由於人馬座A與地球的距離實在太遙遠，距離地球大約2.6萬光年（大約等於地球到太陽距離的20億倍），所以當時地球不會感受到任何影響，直到現在地球上才終於能檢測到，人馬座A在200年前所散發的X光，強度（活躍狀態）推測是原始強度（靜止狀態）的100萬倍。

▲銀河系中心「黑洞23秒回音」，旋律聽起來相當輕快激昂。（示意圖／中研院提供）

研究團隊表示，黑洞從靜止狀態變成活躍狀態，X光的強度就像一隻隱藏在森林中的螢火蟲，突然變得像太陽一樣明亮，這個現象也說明了為什麼人馬座A附近的天體會變得特別明亮，原因是這些天體都反射了人馬座A於200年前發射的強大X光。

團隊為了這次研究，特別向美國NASA借用了成像式X光偏振測量儀（IXPE），因此能高精度檢測X光的偏振，同時確定X光來源，未來會持續對人馬座A進行研究，試圖確定黑洞從靜止狀態轉變為活躍狀態所需的物理機制。團隊目前已把研究成果發表於《自然》，同時也把錄下的「23秒黑洞回音」公布在網路上。