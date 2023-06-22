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深海比月球更神祕　人類只繪製20％海底地圖

▲▼ 鐵達尼號觀光潛艇,潛水器「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲泰坦號自18日失聯至今，氧氣存量即將耗盡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

探訪鐵達尼號沉船的觀光潛水器「泰坦號」失聯的搜救行動持續進行，然而深海搜救困難重重。CNN報導指出，儘管人類探索海洋表面的時間已有數萬年之久，但依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2022年的數據，直至今日仍只繪製出20%海底地圖。研究人員形容，去太空旅行比潛入海底還要容易。

伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）數據顯示，人類史上有12名太空人完成登月任務，待在月球表面總時長有300小時，但多年來只有3個人探索過馬里亞納海溝最深處「挑戰者深淵」（Challenger Deep，距地表約1萬973公尺），且累計時間只有3小時。

在美國國家航空暨太空總署（NASA）工作30多年的海洋學家費爾德曼（Gene Feldman）直說，「我們繪製的月球、火星的地圖，比自己所在星球的地圖還要更好。」

這次失聯觀光潛水器泰坦號是一項較為新穎的項目，讓遊客能夠探索海洋深處。

文中提及，人類對深海的探索如此有限是有原因的，因為到海洋深處旅行，意味著越往深處去，會進入壓力極大的環境中，連帶風險相當高，環境黑暗，幾乎沒有能見度，且溫度極低。英國基爾大學鑑識地球科學教授普林格爾（Jamie Pringle）表示，「水下搜索相當困難複雜，海底要比陸地更崎嶇。」

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