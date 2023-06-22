坐牢兼當劊子手！　他幫「處決26名死囚」減刑獲釋了

▲孟加拉達卡中央監獄。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

孟加拉囚犯沙賈汗（Shahjahan Bhuiyan）因犯下謀殺罪被判入獄42年，服刑期間竟然兼任劊子手，協助獄方處決26名死刑獄友，因此獲得大幅減刑，並於本周獲釋，引發社會輿論爭議。

《法新社》報導，孟加拉從英國殖民者那裡繼承死刑的做法，1971年從巴基斯坦獨立迄今已處決近500人，根據人權團體數據，該國目前仍有逾2000名死囚。孟加拉也是全球少數仍透過絞刑執行死刑的國家之一，所有劊子手都是像沙賈汗一樣的長期服刑囚犯，經挑選與訓練而成。

達卡中央監獄（Dhaka Central Jail）副典獄長塔尼亞（Tania Zaman）證實，74歲的沙賈汗因為執行絞刑而減刑，並於18日獲釋。他在1991年被判42年有期徒刑，但由於擔任劊子手而減刑4年4個月，加上表現良好等因素，幾乎少吃近10年的牢飯。

The chief hangman of Dhaka Central Jail Shahjahan Bhuiyan now wants to live a normal life#Bangladesh #jail #Chiefhangman https://t.co/0Hf2S8MCbW — The Daily Star (@dailystarnews) June 18, 2023

根據匿名獄方官員說法，沙賈汗第一次執行絞刑是在2007年，處決謀殺24人的埃沙德．西克德爾（Ershad Sikder），其他絞刑對象包括策畫1975年政變並殺害孟加拉國父的軍官、犯下戰爭罪的2名前政府高官、知名炸彈客西迪克（Siddique Islam）等。

沙賈汗18日出獄時說，「如果我沒有絞死他們，其他人也會這麼做」，「不管一個人犯了什麼罪，當他面對死亡時，你都會對他產生一點同情。我服刑很長一段時間…當局確保了我的舒適，並且很尊重我。我度過了很美好的一段時光。」