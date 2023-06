德州北部「龍捲風肆虐」畫面曝！釀房塌停電災情　至少3人死亡

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國德州平原地區21日因強烈風暴引發多起龍捲風,北部城市馬塔多(Matador)受到嚴重破壞,造成至少3人不幸身亡,還傳出房屋倒塌、停電及道路受損等災情。

#BREAKING: A Massive and Deadly Tornado has left a Trail of Catastrophic damage with multiple homes and businesses completely leveled #Matador | #Texas

⁰Currently, several emergency crews and agencies are en route to the town of Matador, Texas, following a massive and… pic.twitter.com/oZjYiG5qtg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 22, 2023

根據《美聯社》,受災最嚴重的馬塔多市長史密斯(Pat Smith)表示,該市至少有3人因龍捲風喪命,可能還有其他人受傷,「損失很大」。據電力公司說法,整個滾動平原地區(Rolling Plains)普遍發生停電,傑頓地區(Jayton)就有逾700人無電可用。

國家氣象局21日晚間8時過後證實,馬塔多北部出現龍捲風,高級預報員伊瓦斯科(William Iwasko)說明,已確認在風暴路徑上發生3起龍捲風,但發生在馬塔多的似乎是其中唯一一起造成重大破壞的事件。

Close view of the monster supercell that produced the violent tornado in Matador, Texas tonight. Cloud tops with this storm have been reaching over 65,000 feet. #TXwx pic.twitter.com/1hoe4Dmsdl — Collin Gross (@CollinGrossWx) June 22, 2023

Tornado hits Matador in Texas, causing major damage and reports of casualties - KWTV pic.twitter.com/ulPjqp3il7 — BNO News (@BNONews) June 22, 2023

不少網友在社群媒體上回報災情,可見馬塔多周圍許多房屋、道路、樹木及基礎設施受損。德州西北部拉伯克市(Lubbock)消防隊證實,已派出人員前往救援受困倒塌建築物的居民,位在拉伯克的大學醫院也正將行動醫療設備派往馬塔多。

據當地媒體報導,風暴還在傑頓(Jayton)等地引發壘球大小的冰雹和時速超過161公里的陣風。隨著風暴持續向東南方移動,氣象局對狄更斯郡(Dickens)及金郡(King)發布龍捲風警報。

此前,德州北部潘漢德爾地區(Panhandle)佩里頓市(Perryton)6天前也曾發生龍捲風,造成3人死亡,逾百人受傷。