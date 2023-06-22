德州北部「龍捲風肆虐」畫面曝！釀房塌停電災情　至少3人死亡

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州平原地區21日因強烈風暴引發多起龍捲風，北部城市馬塔多（Matador）受到嚴重破壞，造成至少3人不幸身亡，還傳出房屋倒塌、停電及道路受損等災情。

#BREAKING: A Massive and Deadly Tornado has left a Trail of Catastrophic damage with multiple homes and businesses completely leveled #Matador | #Texas

⁰Currently, several emergency crews and agencies are en route to the town of Matador, Texas, following a massive and… pic.twitter.com/oZjYiG5qtg — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 22, 2023

根據《美聯社》，受災最嚴重的馬塔多市長史密斯（Pat Smith）表示，該市至少有3人因龍捲風喪命，可能還有其他人受傷，「損失很大」。據電力公司說法，整個滾動平原地區（Rolling Plains）普遍發生停電，傑頓地區（Jayton）就有逾700人無電可用。

國家氣象局21日晚間8時過後證實，馬塔多北部出現龍捲風，高級預報員伊瓦斯科（William Iwasko）說明，已確認在風暴路徑上發生3起龍捲風，但發生在馬塔多的似乎是其中唯一一起造成重大破壞的事件。

Close view of the monster supercell that produced the violent tornado in Matador, Texas tonight. Cloud tops with this storm have been reaching over 65,000 feet. #TXwx pic.twitter.com/1hoe4Dmsdl — Collin Gross (@CollinGrossWx) June 22, 2023

Tornado hits Matador in Texas, causing major damage and reports of casualties - KWTV pic.twitter.com/ulPjqp3il7 — BNO News (@BNONews) June 22, 2023

不少網友在社群媒體上回報災情，可見馬塔多周圍許多房屋、道路、樹木及基礎設施受損。德州西北部拉伯克市（Lubbock）消防隊證實，已派出人員前往救援受困倒塌建築物的居民，位在拉伯克的大學醫院也正將行動醫療設備派往馬塔多。

據當地媒體報導，風暴還在傑頓（Jayton）等地引發壘球大小的冰雹和時速超過161公里的陣風。隨著風暴持續向東南方移動，氣象局對狄更斯郡（Dickens）及金郡（King）發布龍捲風警報。

此前，德州北部潘漢德爾地區（Panhandle）佩里頓市（Perryton）6天前也曾發生龍捲風，造成3人死亡，逾百人受傷。