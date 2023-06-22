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每晚給老婆下藥！法國人夫「偷拍51男性侵她」　她染4性病崩潰

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲丈夫對老婆下藥，找來至少51名男子來性侵妻子，妻子得知真相後崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國一名丈夫每晚給老婆下藥，在2011年至2020年期間，找來至少51名男子性侵妻子，把性行為整個過程拍攝下來，把影片存在名為「虐待」的檔案夾中。妻子對於這一切全都不知情，只知道經常感到疲倦、出現婦科問題，在得知真相後，她情緒崩潰出現輕生傾向，一查才發現已感染4種性傳播疾病。

The Telegraph報導，男子多明尼克（Dominique P）與妻子弗朗索瓦茜（Françoise，化名）結婚50多年，住在普羅旺斯，兩人有3名成年子女。然而多明尼克透過網路論壇與其他男子聯繫，邀這些人到自家性侵老婆，並在他們到達之前，在老婆晚餐中混入抗焦慮藥物。

這些人被規定禁止使用香水與吸菸，以避免強烈氣味吵醒弗朗索瓦茜，要在廚房脫衣避免把衣服留在臥室，把車停在學校附近，摸黑走到家中，避免引起鄰居懷疑。這些人年紀介於26歲至73歲不等，來自各行各業，包括消防員、卡車司機、市政人員、銀行IT人員、監獄守衛、護士、記者等。

多明尼克會把這些人與弗朗索瓦茜發生性行為的過程拍攝下來，把影片存檔在一個命名為「虐待」（ABUSES）的資料夾。已知在這些人之中，大多數人來過他家多次。直到2020年，多明尼克在當地一間超市更衣室用隱藏攝影機拍攝女性被警方抓包，在展開調查後，警方才偶然發現這些虐待影像。

面對警方的詢問，弗朗索瓦茜談及丈夫時形容，老公是個很棒的人、善良體貼，曾試圖讓她同意交換伴侶，不過已經被她拒絕，因為她不喜歡被沒感覺的人觸碰身體。然而當她得知一切真相後，情緒崩潰，把過去種種事情拼湊起來，經常感到疲倦的狀況或許與被下藥有關，也出現婦科問題，後來接受檢查才發現已感染4種性傳播疾病。

此案涉案男性至少51人，如今被指控犯有性侵罪。報導指出，警方已認定有92起針對弗朗索瓦茜的性侵事件，涉及83人，但截至目前只確認出51名涉案者。審判預計於明年進行。

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