伊朗假酒氾濫！15人酒精中毒後死　住院人數增至180「多人失明」

▲伊朗酒精中毒事件已造成15人死亡、180人住院。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

伊朗自1979年頒布禁酒令後，私酒釀造和地下黑市就愈發猖獗，北部厄爾布爾士省（Alborz）近期因誤飲假酒後中毒身亡的人數更上升至15人，另有逾180人也在出現酒精中毒症狀後被送院治療，其中更有民眾因此失明。

綜合法新社等外媒報導，厄爾布爾士省首席大法官哈利坎迪（Hossein Fazeli Harikandi）告訴伊朗通訊社，當地至今已有15人在飲用假酒後中毒身亡，另有 180多人因中毒住院治療，「這些住院患者多數已康復出院，但他們中有部分人卻因此失明，甚至出現腎臟損傷，需要洗腎」。

儘管伊朗自1979年革命以來就廣泛禁止飲酒，違者面臨鞭刑和罰款，但調查顯示，伊朗有過半成年人喜愛飲酒，因此黑市仍有酒類出售，民眾誤飲假酒後中毒身亡的事件也頻頻發生。報導稱，非法釀酒商經常會將便宜的甲醇加到白酒中替代乙醇，但甲醇是致命物質，因此常常導致飲用者中毒。

調查發現，這些致命毒酒是當地一家髮膠廠所售。哈利坎迪表示，當局如今已逮捕至少6人，並從廠裡查獲6000多公升的酒精。伊朗法醫研究所資料顯示，截至今年3月的1年裡，伊朗誤飲假酒而死的人比前一年多了30%。新冠大流行期間，當地也有民眾因誤信飲酒可防疫，導致至少有210人誤飲假酒而死。

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