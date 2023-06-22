「新北幼兒園餵藥案」外媒也關注　衛報：威脅國民黨總統大選機會

▲立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君發起串聯，18日在新北市府外舉行「不藥傷害我的孩子」抗議活動。（圖／時代力量提供）



記者吳美依／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，外媒也開始關注此事。英國《衛報》指出，幼兒園老師被指控讓孩子服用具鎮靜作用的成癮性感冒藥水，而民眾對於當局處理方式的怒火，威脅到國民黨（KMT）明年的總統大選機會。

《衛報》寫道，家長對孩子易怒及抽搐等異常症狀表達擔憂後，警方於本月展開調查，並在8名孩童身上驗出微量「苯巴比妥」（Phenobarbital）及「苯二氮平類」（Benzodiazepines），前者是用於治療癲癇的藥物，後者是一種強效安眠藥，上述症狀也因此被認為是高度成癮藥物的戒斷症狀。

幼兒園已經被勒令停業並支付15萬新台幣罰款，相關教師及園長也被傳喚接受刑事調查，而園方21日拒絕評論。母公司吉的堡教育集團發表聲明道歉，並稱「真相有待釐清」，將與教育當局合作，將學童轉學至其他幼兒園。

▲爆發餵藥醜聞的新北市板橋某連鎖知名幼兒園。（圖／記者陸運陞翻攝）



不過，家長們紛紛抱怨，他們4、5月就已經提出最初投訴，當局反應卻相當遲緩。18日，數百人在新北市政府外抗議，批評市長侯友宜及其政府對於餵藥案的處理方式。尤其讓家長憤怒的是，直到22天後才對孩童進行檢驗，要確認孩子是否受到藥物影響，恐怕已經太晚了。

在臉書社團「受害者聯盟」中，一名網友稱政府反應「荒謬」，且新北市「管理不善」。幼兒園在Google上也充滿負面評價，其中一位評論者寫道，「新北市政府已經拖延一個月，沒有解決這個事件…餵藥事件不會被人民忘記的。」

▲侯友宜親自出席新北議會「餵藥案」專案報告。（圖／記者許靖騏攝）

台灣民意教育基金會（TPOF）6月17日的民調顯示，超過一半民眾對於侯友宜處理餵藥案的方式感到不滿意。《衛報》寫道，這種憤怒跨越了性別、年齡、階級與政黨等社會群體。

在明年的台灣總統大選中，侯友宜是主要反對黨國民黨的候選人。他9日被執政黨民進黨的立法委員指控，相較於餵藥案，更關注自己的競選，還被稱為「兼職市長」。但侯友宜回應，這起事件不應該成為一個「政治議題」。