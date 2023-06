曾赴海底觀賞鐵達尼沉船　男下潛4次驚曝：每一次都失聯

▲麥克賴斯曾參加海洋之門探險公司的行程,進行過4次10小時的下潛 。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

小型觀光潛水器泰坦號(Titan)失聯多日,氧氣即將耗盡,船上5人生死不明,引發國際關注。如今有搭過泰坦號的前乘客受訪時透露,在過去4次下潛經驗之中,包括前往參觀鐵達尼號沉船,潛水器每次都與水面上的母船失聯。

綜合商業內幕、ABC等報導,泰坦號18日在北大西洋下潛後失聯至今,也因為是潛水器,並非潛艇,所以泰坦號必須依靠水面上的母船進行下潛與回收作業,仰賴母船進行導航,因為GPS在海平面下約1.3萬英尺的深處無法使用。

動畫辛普森家庭編劇兼製片人麥克賴斯(Mike Reiss)20日接受採訪時指出,他曾參加海洋之門探險公司(OceanGate Expeditions)的行程,進行過4次10小時的下潛,其中一次就是觀賞鐵達尼號沉船,但每一次都出現通訊問題,至少都是短暫失聯,後來才恢復正常。

▼影片3分40秒處,麥克賴斯提及過去4次的下潛經驗。

.@MikeReissWriter, a former passenger on an OceanGate Voyage, describes his experience as the Coast Guard continues to search for the missing submersible pic.twitter.com/Ilv29w4IUv