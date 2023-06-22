　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾赴海底觀賞鐵達尼沉船　男下潛4次驚曝：每一次都失聯

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲麥克賴斯曾參加海洋之門探險公司的行程，進行過4次10小時的下潛 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

小型觀光潛水器泰坦號（Titan）失聯多日，氧氣即將耗盡，船上5人生死不明，引發國際關注。如今有搭過泰坦號的前乘客受訪時透露，在過去4次下潛經驗之中，包括前往參觀鐵達尼號沉船，潛水器每次都與水面上的母船失聯。

綜合商業內幕、ABC等報導，泰坦號18日在北大西洋下潛後失聯至今，也因為是潛水器，並非潛艇，所以泰坦號必須依靠水面上的母船進行下潛與回收作業，仰賴母船進行導航，因為GPS在海平面下約1.3萬英尺的深處無法使用。

動畫辛普森家庭編劇兼製片人麥克賴斯（Mike Reiss）20日接受採訪時指出，他曾參加海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）的行程，進行過4次10小時的下潛，其中一次就是觀賞鐵達尼號沉船，但每一次都出現通訊問題，至少都是短暫失聯，後來才恢復正常。

▼影片3分40秒處，麥克賴斯提及過去4次的下潛經驗。

由於沒有GPS，麥克賴斯說，儘管他們下潛的位置距離鐵達尼號沉船只有約500碼（約457公尺）的距離，仍花費3小時才找到鐵達尼號，且事先要簽署免責切結書，光是文件第一頁就提及死亡3次。

泰坦號18日在距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備近距離探索沉入海底的鐵達尼號沉船，但下潛1小時45分鐘後失聯至今。

跨國救援行動正在進行中，依據美國海岸防衛隊21日預估，泰坦號潛水器的氧氣存量將於美東22日上午7時8分耗盡（台灣22日晚間7時8分），加上泰坦號上浮至水面可能還需要一段時間，救援人員正抓緊時間在約4000公尺深的水下區域尋找泰坦號的蹤影。

▼泰坦號失聯至今。（圖／路透）

►坐自家潛艇探勘鐵達尼　失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底
►鐵達尼觀光潛艇「下沉前」最後畫面曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑
►鐵達尼號沉船多深？相當7.5座台北101大樓高度　虛擬水下動畫曝光

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／14:04規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／不當使用苯巴比妥！　名醫20萬交保
陸燒烤店爆炸31死！　倖存店員曝關鍵內情
NONO「突進廚房示愛」！　害朱海君受傷
台版「MeToo」名單！　56大咖一次看
NONO神隱「IG突關閉」！　FB遭灌爆
耀樂被控桃色交易騙財！　「6次54000」對話曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

23歲女遭私刑虐死！親戚聯手毒打刀割　「音樂開超大聲」蓋過慘叫

媽媽不在家　糖尿病三姊弟「暴食糖果冰淇淋」全數身亡

泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

曾赴海底觀賞鐵達尼沉船　男下潛4次驚曝：每一次都失聯

坐自家潛艇探勘鐵達尼　失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底

他「GG上鎖」鑰匙卻被前女友拿走　出動榔頭解除封印！

美巡防艦「史卓頓號」穿越台灣海峽　美軍第七艦隊證實

移民船沉沒加那利群島海域！西班牙挨轟未及時救援　恐致30多人罹難

鐵達尼觀光潛艇「下沉前」最後畫面曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑

鐵達尼號沉船多深？相當7.5座台北101大樓高度　虛擬水下動畫曝光

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

23歲女遭私刑虐死！親戚聯手毒打刀割　「音樂開超大聲」蓋過慘叫

媽媽不在家　糖尿病三姊弟「暴食糖果冰淇淋」全數身亡

泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

曾赴海底觀賞鐵達尼沉船　男下潛4次驚曝：每一次都失聯

坐自家潛艇探勘鐵達尼　失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底

他「GG上鎖」鑰匙卻被前女友拿走　出動榔頭解除封印！

美巡防艦「史卓頓號」穿越台灣海峽　美軍第七艦隊證實

移民船沉沒加那利群島海域！西班牙挨轟未及時救援　恐致30多人罹難

鐵達尼觀光潛艇「下沉前」最後畫面曝光　駕駛員坐小艇揮手微笑

鐵達尼號沉船多深？相當7.5座台北101大樓高度　虛擬水下動畫曝光

太妍遭名譽毀損！SM：2人移交檢方　開設檢舉平台「1天增7000案」

「森林活寶石」現身武陵農場！　虹彩叩頭蟲與繡球花爭豔

生死一線！　南警緊急護送突發心臟病馬來西亞籍旅客就醫搶命

內馬爾坦承未婚妻懷孕期間出軌　兩人3點協議「超開放」驚呆眾人

端午連假「FUN！一夏」　古蹟園區設置水樂園親子嗨翻了！

快訊／14:04花蓮近海規模4.4「極淺層地震」　最大震度3級

中央300億擴大租金補貼登場！　「這裡」宣布4大項加碼資格一次看

快訊／不當使用苯巴比妥！腸絞痛名醫苑秉純20萬元交保

李家超：基本法23條「任內一定要立」　最晚今年或明年

台南市安平區馬路近日散發惡臭　一查發現竟是「死魚事件」重演

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

鐵達尼潛艇「下沉前」最後畫面曝光

氧氣剩10小時！　鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音

泰坦號氧氣耗盡會怎樣　生存關鍵曝

墨西哥叢林發現「馬雅古城」

影片曝！　騎士逆向超車撞飛3m高空斃命

普丁：即將部署新核武薩爾馬特洲際飛彈

探索鐵達尼號潛水器氧氣存量剩20小時

他5星級飯店爽住2年沒付半毛錢　

曾乘失聯潛艇探勘鐵達尼　富豪控「自殺任務」

鐵達尼觀光潛艇恐「災難性內爆」

少年做「痔瘡手術」喪命！6天後休克亡

影片曝！巴黎市中心瓦斯氣爆　至少37傷

飛機後座腳一直往前伸　他拿飲料淋上去

更多熱門

相關新聞

失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底

失聯CEO曾認「最大恐懼」是受困海底

小型觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼殘骸後失聯，船上5人至今生死不明，其中包括營運該潛艇的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司執行長拉許（Stockton Rush），去年受訪時曾親口承認，他最害怕的事情就是乘坐自家潛艇時受困海底。

鐵達尼潛艇「下沉前」最後畫面曝光

鐵達尼潛艇「下沉前」最後畫面曝光

鐵達尼號多深？相當7.5座台北101大樓

鐵達尼號多深？相當7.5座台北101大樓

曾乘失聯潛艇探勘鐵達尼　富豪控「自殺任務」

曾乘失聯潛艇探勘鐵達尼　富豪控「自殺任務」

泰坦號氧氣耗盡會怎樣　生存關鍵曝

泰坦號氧氣耗盡會怎樣　生存關鍵曝

關鍵字：

鐵達尼號鐵達尼泰坦號北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面