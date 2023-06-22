曾赴海底觀賞鐵達尼沉船　男下潛4次驚曝：每一次都失聯

▲麥克賴斯曾參加海洋之門探險公司的行程，進行過4次10小時的下潛 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

小型觀光潛水器泰坦號（Titan）失聯多日，氧氣即將耗盡，船上5人生死不明，引發國際關注。如今有搭過泰坦號的前乘客受訪時透露，在過去4次下潛經驗之中，包括前往參觀鐵達尼號沉船，潛水器每次都與水面上的母船失聯。

綜合商業內幕、ABC等報導，泰坦號18日在北大西洋下潛後失聯至今，也因為是潛水器，並非潛艇，所以泰坦號必須依靠水面上的母船進行下潛與回收作業，仰賴母船進行導航，因為GPS在海平面下約1.3萬英尺的深處無法使用。

動畫辛普森家庭編劇兼製片人麥克賴斯（Mike Reiss）20日接受採訪時指出，他曾參加海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）的行程，進行過4次10小時的下潛，其中一次就是觀賞鐵達尼號沉船，但每一次都出現通訊問題，至少都是短暫失聯，後來才恢復正常。

▼影片3分40秒處，麥克賴斯提及過去4次的下潛經驗。

.@MikeReissWriter, a former passenger on an OceanGate Voyage, describes his experience as the Coast Guard continues to search for the missing submersible pic.twitter.com/Ilv29w4IUv — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 20, 2023

由於沒有GPS，麥克賴斯說，儘管他們下潛的位置距離鐵達尼號沉船只有約500碼（約457公尺）的距離，仍花費3小時才找到鐵達尼號，且事先要簽署免責切結書，光是文件第一頁就提及死亡3次。

泰坦號18日在距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備近距離探索沉入海底的鐵達尼號沉船，但下潛1小時45分鐘後失聯至今。

跨國救援行動正在進行中，依據美國海岸防衛隊21日預估，泰坦號潛水器的氧氣存量將於美東22日上午7時8分耗盡（台灣22日晚間7時8分），加上泰坦號上浮至水面可能還需要一段時間，救援人員正抓緊時間在約4000公尺深的水下區域尋找泰坦號的蹤影。

▼泰坦號失聯至今。（圖／路透）