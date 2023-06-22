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泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

▲▼鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲失聯的鐵達尼號觀光潛艇「泰坦號」（Titan）載有5名乘客。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

參觀鐵達尼號殘骸後失聯的觀光潛水器「泰坦號」（Titan），氧氣估計將於美東22日上午7時18分耗盡（台灣22日晚間7時18分）。雖然加拿大的救援飛機此前在失蹤地點附近每隔30分鐘就捕捉到敲擊聲，但專家未能辨別聲音來源，紐約雪城大學地球與環境科學教授甚至認為這些敲擊聲可能只是美方「一廂情願的想法」。

綜合外媒報導，美國海岸警衛隊21日證實，加拿大一架搜索飛機在「泰坦號」失蹤地點附近位置每隔30分鐘聽到一陣敲擊聲，而當局在4小時後部署的額外聲納設備也可測得敲擊聲，讓救援部隊再次燃起希望，不過如今「泰坦號」的氧氣量可能只剩10小時左右，美加當局正持續與時間賽跑、全力搜救。

▲鐵達尼號觀光潛艇,潛水器「泰坦號」（Titan）失聯。（圖／路透）

▲「泰坦號」黃金救援時間快要耗盡。（圖／路透）

路透社援引美國海岸防衛隊隊長費德里克（Jamie Frederick）指出，專家目前還無法辨別這些敲擊聲的來源，官方也警告這些規律的敲擊聲可能不是來自失蹤的「泰坦號」。不過，費德里克仍對潛水器乘客的倖存抱有希望，並承諾將投入所有資源搜救倖存者。

儘管如此，雪城大學地球與環境科學教授卡爾森（Jeff Karson）告訴《每日郵報》，這一陣陣的敲擊聲可能只是聲音在殘骸之間來回反彈所引起的「複雜迴聲」，因此他認為美國海岸警衛隊所謂的「敲擊聲」可能只是「一廂情願的想法」，而且它們甚至有可能來自更遙遠的地方。

他解釋，「這些所謂的敲擊聲很可能不是什麼特定東西發出的，只是被很多東西反射後所形成，這就像一顆彈珠丟進罐子後，彈珠在罐子裡發出連串的敲擊聲，令人搞不清楚它的確切位置，如同我們過去在海床探尋遺失物時一樣，搜救人員通常不會清楚聲音是從哪來、來自多遠。」

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