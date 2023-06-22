鐵達尼號沉船多深？相當7.5座台北101大樓高度　虛擬水下動畫曝光

記者詹雅婷／綜合報導

小型觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日下潛，準備探索海底的鐵達尼號（Titanic）沉船，但如今失聯，船上5人生死不明。然而鐵達尼號沉船殘骸位在水下約12500英尺（約3800公尺）之處，深度相當於7.5座台北101大樓的總高度，依據動畫公司繪製的虛擬水下海景，鐵達尼號沉船的深度，遠超過自由女神像（93公尺）、艾菲爾鐵塔（300公尺）及世界最高建築哈里發塔（829公尺）。

▲鐵達尼號1912年4月10日離開英國南安普敦港，載著920名乘客前往美國紐約。（圖／CFP）

綜合每日郵報等報導，鐵達尼號沉船位在水下約12500英尺（約3800公尺）之處，但這樣的深度可能讓人難以想像。為了更好理解，其實西班牙動畫公司MetaBallStudios之前就曾製作的虛擬水下海景動畫，納入各大湖泊海洋深度、全球地標高度等做比較，如今又被拿出來討論。

依據動畫，從海岸向外平移，先是出現亞速海（14公尺）、自由女神像（93公尺）、英法海底隧道（115公尺）等，接著是艾菲爾鐵塔（300公尺），還有颱風級潛艦測試深度（400公尺），以及世界最高建築哈里發塔（829公尺）等。隨著深度持續下探，鐵達尼號沉船大約在3700公尺深處，儘管更廣泛報導指沉船殘骸位在3800公尺處。

▲▼鐵達尼號沉船的深度，遠超過艾菲爾鐵塔（300公尺）的高度 。（圖／翻攝自YouTube／MetaBallStudios）

泰坦號18日在距離加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸約644公里的北大西洋下潛，準備近距離探索沉入海底的鐵達尼號沉船，但下潛1小時45分鐘後失聯至今。泰坦號失聯時的氧氣存量還有約96小時，不過隨著時間一分一秒過去，氧氣即將耗盡，跨國搜救行動展開，當局已證實有偵測到水下聲音，但聲音來源尚待確認。

泰坦號其實是潛水器（submersible），與擁有自主動力供應與空氣更新系統的潛艇（submarine）不同，需要水面船艦或岸上團隊支援來進行下潛與回收作業。根據Marine Insight數據，潛艇平均下潛深度可達約450公尺，但泰坦號潛水器可載著5人（4名乘員與1名駕駛）潛至水深約4000公尺處。

▼泰坦號下潛失聯至今，氧氣即將耗盡。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）