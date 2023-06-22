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潛艇探勘鐵達尼「是自殺任務」！　德富豪曝恐怖經歷：受困如地獄

▲▼ 曾乘坐泰坦號的德國富豪羅伊伯（Arthur Loibl）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 羅伊伯秀出當時與泰坦號的合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼殘骸後失聯，氧氣量估計撐不到10小時，船上5人至今生死未卜。美加極力搜救之際，2年前曾乘坐同一艘潛艇探勘鐵達尼號的德國富豪出面受訪，公開在潛艇內部拍下的照片，也透露當時遇上的許多驚險狀況，直言這根本是一場「自殺任務」。

▲ 羅伊伯（右）公開2年前與拉許（中）、納若萊（左）在潛艇內拍下的合照。

現年60歲的德國富豪羅伊伯（Arthur Loibl）向德國《圖片報》說明，他2021年8月參加耗資11萬美元（約新台幣340萬元）的水下冒險，乘坐泰坦號探勘鐵達尼號殘骸，當時船上還有73歲法國鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）及營運該潛艇的「海洋之門探險」（OceanGate）公司61歲執行長拉許（Stockton Rush），而納若萊和拉許就包含在目前仍失聯的5名乘客當中。

羅伊伯回憶那次經歷時直喊，「那時候簡直就是場自殺任務！」第一次因為潛艇故障，下潛至1600公尺深就被迫放棄，且用來平衡潛艇的穩定管支架在出發前斷裂，只好用束帶重新固定，第五次嘗試時又因電力問題延誤5小時出海。他也懷疑，泰坦號目前可能發生類似的電力問題。

更糟的是泰坦號內部相當擁擠，僅有2.5公尺的空間，容易使人不安，且沒有椅子也沒有廁所，溫度只有攝氏4度。羅伊伯說明，受困在如此狹窄的空間對這5人來說「一定是地獄」，「你需要強大的心理素質，不能有幽閉恐懼症，且必須能夠盤腿坐10小時。」

羅伊伯冒險經驗豐富，曾二度接近鐵達尼號殘骸，其中一次甚至成功登船，還曾乘坐米格-29（MiG-29）戰機飛越俄羅斯、造訪北極及南極等。但他認為，乘坐泰坦號冒險是其中「最極限的」，他很幸運能夠活著回來，也希望船上所有人都能安全脫困。

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