潛艇探勘鐵達尼「是自殺任務」！　德富豪曝恐怖經歷：受困如地獄

▲ 羅伊伯秀出當時與泰坦號的合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）19日出海參觀鐵達尼殘骸後失聯，氧氣量估計撐不到10小時，船上5人至今生死未卜。美加極力搜救之際，2年前曾乘坐同一艘潛艇探勘鐵達尼號的德國富豪出面受訪，公開在潛艇內部拍下的照片，也透露當時遇上的許多驚險狀況，直言這根本是一場「自殺任務」。

A man who paid $250,000 for a previous trip with OceanGate to explore the wreck of the Titanic has come out to say he is lucky to be alive describing his trip as ‘a Suicide Mission.’



German adventure tourist Arthur Loibl who visited the Titanic on board the now missing Titan… pic.twitter.com/3iyEdteTwl — Oli London (@OliLondonTV) June 21, 2023

▲ 羅伊伯（右）公開2年前與拉許（中）、納若萊（左）在潛艇內拍下的合照。

現年60歲的德國富豪羅伊伯（Arthur Loibl）向德國《圖片報》說明，他2021年8月參加耗資11萬美元（約新台幣340萬元）的水下冒險，乘坐泰坦號探勘鐵達尼號殘骸，當時船上還有73歲法國鐵達尼號專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）及營運該潛艇的「海洋之門探險」（OceanGate）公司61歲執行長拉許（Stockton Rush），而納若萊和拉許就包含在目前仍失聯的5名乘客當中。

羅伊伯回憶那次經歷時直喊，「那時候簡直就是場自殺任務！」第一次因為潛艇故障，下潛至1600公尺深就被迫放棄，且用來平衡潛艇的穩定管支架在出發前斷裂，只好用束帶重新固定，第五次嘗試時又因電力問題延誤5小時出海。他也懷疑，泰坦號目前可能發生類似的電力問題。

更糟的是泰坦號內部相當擁擠，僅有2.5公尺的空間，容易使人不安，且沒有椅子也沒有廁所，溫度只有攝氏4度。羅伊伯說明，受困在如此狹窄的空間對這5人來說「一定是地獄」，「你需要強大的心理素質，不能有幽閉恐懼症，且必須能夠盤腿坐10小時。」

羅伊伯冒險經驗豐富，曾二度接近鐵達尼號殘骸，其中一次甚至成功登船，還曾乘坐米格-29（MiG-29）戰機飛越俄羅斯、造訪北極及南極等。但他認為，乘坐泰坦號冒險是其中「最極限的」，他很幸運能夠活著回來，也希望船上所有人都能安全脫困。