潛艇探勘鐵達尼「是自殺任務」！　德富豪曝恐怖經歷：受困如地獄

▲ 羅伊伯秀出當時與泰坦號的合照。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

觀光潛艇「泰坦號」(Titan)19日出海參觀鐵達尼殘骸後失聯,氧氣量估計撐不到10小時,船上5人至今生死未卜。美加極力搜救之際,2年前曾乘坐同一艘潛艇探勘鐵達尼號的德國富豪出面受訪,公開在潛艇內部拍下的照片,也透露當時遇上的許多驚險狀況,直言這根本是一場「自殺任務」。

A man who paid $250,000 for a previous trip with OceanGate to explore the wreck of the Titanic has come out to say he is lucky to be alive describing his trip as ‘a Suicide Mission.’



German adventure tourist Arthur Loibl who visited the Titanic on board the now missing Titan… pic.twitter.com/3iyEdteTwl