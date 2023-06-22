　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AIT主席：台海和平穩定攸關全球　非只有美國

▲美國在台協會（AIT）主席蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）出席總統蔡英文與紐約僑界晚宴。（圖／總統府提供）

▲AIT主席羅森伯格再次表達美方立場。（資料圖／總統府提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會持續依循「台灣關係法」，協助台灣自我防衛，強化台海嚇阻。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雙月刊今天上午舉行線上活動，探討台灣安全對跨大西洋聯盟的影響；羅森柏格（Laura Rosenberger）出席活動時做出上述表示。

拜登政府上任以來，積極將台海議題「國際化」，多次把維繫台海和平與穩定重要性納入雙邊或七大工業國集團（G7）等多邊會談文件。

羅森柏格指出，美國長年意識到且理解台海和平與穩定攸關國際，事實上，1979年生效的「台灣關係法」即明指，台海「和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」。

她表示，這個立場是美國政策與做法基本前提，過去幾年來，也逐漸成為跨大西洋甚至是全球共同的看法。

談到台灣議題為何逐漸獲得歐洲重視，羅森柏格說，有3大主要原因。第一是這些國家看見台灣扮演的民主燈塔與模範關鍵角色，包括在印太與全球；第2是意識到台灣大型蓬勃經濟在全球經濟體系中的角色，尤其是科技與半導體產業；第3則是了解到台灣海峽對全球商業運輸的重要性。

但她強調，台海議題在跨大西洋對話中的重要性雖逐漸提升，相關國家或組織也重申，對台政策未改變；美國對台做法或其「一中政策」亦長年一致，沒有要改變。

至於拜登政府計劃如何避免中國侵台，羅森柏格表示，依據「台灣關係法」，支持台灣自我防衛是美國長年政策與承諾，美國歷任政府致力履行，包括拜登政府，而強化台海嚇阻也是重要一環。

此外，羅森柏格指出，歐洲國家也應讓北京了解，若現狀或台海穩定遭到破壞，不只攸關美國，而會攸關全球，包括北京正尋求溝通的重要夥伴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／端午連假首日「國5回堵」逾8公里　紫爆路段曝
跟時間搶命！失蹤鐵達尼觀光潛艇氧氣剩10小時　疑傳噪音
端午節招財大法！這2小時「煮水」得錢母　專家：隨身攜帶以錢滾
5億高中生假結婚起訴　賴母需符2要件才能獲全數遺產
今天端午！6大開運法曝光　水喝對時間「貴人財運」來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

氧氣剩10小時！鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音　專家分析結果曝

拜登稱習近平「獨裁者」北京跳腳　危及美中關係回暖

俄羅斯又內鬨　瓦格納傭兵首腦：俄高層騙民眾稱烏反攻失敗

8隻獅子闖住宅區逛大街！居民1招逼退　罕見畫面曝光

義大利海軍首次！軍艦停靠日本橫須賀港　牽制中國

近代史首次！　美軍2架轟炸機降落瑞典

驚悚影片曝！騎士逆向超車對撞　噴飛3公尺高空斃命

AIT主席：台海和平穩定攸關全球　非只有美國

鮑爾放鷹　美股收黑102點、台積電ADR跌2.25%

影片曝！巴黎市中心「瓦斯氣爆」至少37傷　270名消防員急救火

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

氧氣剩10小時！鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音　專家分析結果曝

拜登稱習近平「獨裁者」北京跳腳　危及美中關係回暖

俄羅斯又內鬨　瓦格納傭兵首腦：俄高層騙民眾稱烏反攻失敗

8隻獅子闖住宅區逛大街！居民1招逼退　罕見畫面曝光

義大利海軍首次！軍艦停靠日本橫須賀港　牽制中國

近代史首次！　美軍2架轟炸機降落瑞典

驚悚影片曝！騎士逆向超車對撞　噴飛3公尺高空斃命

AIT主席：台海和平穩定攸關全球　非只有美國

鮑爾放鷹　美股收黑102點、台積電ADR跌2.25%

影片曝！巴黎市中心「瓦斯氣爆」至少37傷　270名消防員急救火

連假首日一早就塞！國道「紫爆路段」曝　國5回堵逾8公里

嘉義「酷斯拉」限定拉麵！整隻鱷魚腳上桌　眾人驚：沒有極限了嗎

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已經不是雙標能形容

狗狗突掰咖！爸著急送醫噴12000元　結果讓大家笑出來

氧氣剩10小時！鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音　專家分析結果曝

桃園沙丘中藏「天人菊花海」！最美花期到月底　海岸、風車超療癒

愛莉莎莎放閃文開頭「大家都在Me Too，我也來」！　2改貼文遭網撻伐

陳雪生被判性騷免退「要上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

為減肥「一天只吃600卡」　女歌手最後慘送醫…曝嚴重後果

HERSHEY’S甜筒、台灣越光米買1送1！　全台通路「超殺優惠」快收下

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

國際熱門新聞

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

墨西哥叢林發現「馬雅古城」

普丁：即將部署新核武薩爾馬特洲際飛彈

他5星級飯店爽住2年沒付半毛錢　

探索鐵達尼號潛水器氧氣存量剩20小時

少年做「痔瘡手術」喪命！6天後休克亡

鐵達尼觀光潛艇恐「災難性內爆」

影片曝！　騎士逆向超車撞飛3m高空斃命

澤倫斯基：烏克蘭反攻進展比預期慢

鮑爾放鷹　美股收黑102點

飛機後座腳一直往前伸　他拿飲料淋上去

影片曝！巴黎市中心瓦斯氣爆　至少37傷

聯準會主席表態：未來還會升息

氧氣剩10小時！　鐵達尼觀光潛艇疑傳噪音

更多熱門

相關新聞

AIT處長孫曉雅：挺台領導者與中官員更密切接觸

AIT處長孫曉雅：挺台領導者與中官員更密切接觸

2024總統大選藍綠白3陣營參選人確定，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅指出，很喜歡這3名參選人，她對3名參選人的了解，包括其個人與過去幾年所從事的工作，談及兩岸關係，她強調「交流」本身是好的，所謂「現狀」指的是某種和平與穩定，而非受到脅迫的現狀。

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

AIT主席羅森柏格會面侯友宜！　知情人士透露「這些議題」都有談到

AIT主席羅森柏格今拜會立法院

AIT主席羅森柏格今拜會立法院

AIT主席：2024總統大選　美國不會選邊站

AIT主席：2024總統大選　美國不會選邊站

AIT孫曉雅處長訪台南

AIT孫曉雅處長訪台南

關鍵字：

美國在台協會AITLaura Rosenberger

讀者迴響

熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟暫緩合作

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面